Манафорт готував із людиною Януковича план по Україні: про що мова

Екс-керівник передвиборчого штабу президента США Дональда Трампа і екс-радник Віктора Януковича Пол Манафорт обговорював "мирний план" по Україні з російсько-українським розвідником Костянтином Килимником.

Така інформація міститься у судовому поданні адвокатів Манафорта, яке через технічну помилку юристів стало публічним, передає CNN.

Крім обговорення "мирного плану", Манафорт також ділився із Килимником результатами соцопитувань, пов'язаних із президентською кампанією у США.

Пол Манафорт CNN

Він нібито зустрічався із Килимником у Мадриді, коли працював у передвиборчому штабі Трампа. Відомо вже про три зустрічі Манафорта із Килимником під час президентської кампанії.

"Килимник уже давно підозрюється в тому, що він займає центральне місце у розслідуванні Мюллера щодо російського впливу на президентські вибори 2016 року. Викриття в судовому поданні, здається, підтверджують це", – сказано в публікації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'ясувалося, що Пол Манафорт збрехав слідству про співпрацю з політичним консультантом Віктора Януковича Костянтином Килимником.