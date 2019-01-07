''Мама сама підвела'': в російському парку вовк накинувся на дитину. Відео

У російському Челябінську вовк, якого господар вигулював у парку Гагаріна, напав на дитину, а перехожі зняли те, що трапилося на відео.

"Паніку не треба розводити. Мама дитини сама підвела, щоб він вчився не боятися", – передає слова господаря вовка Сергія сайт 74.ru.

На кадрах не видно, через що малюк впав на землю. Відображений тільки момент, як він лежачи плаче, а дорослі намагаються відтягнути від нього тварину.

Вовк напав на дитину скріншот відео

За даним фактом звернення в поліцію не надходило, але після публікації новини в ЗМІ правоохоронці проводять перевірку.

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