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''Мама сама підвела'': в російському парку вовк накинувся на дитину. Відео

2.3тЧитати матеріал російською

У російському Челябінську вовк, якого господар вигулював у парку Гагаріна, напав на дитину, а перехожі зняли те, що трапилося на відео.

"Паніку не треба розводити. Мама дитини сама підвела, щоб він вчився не боятися", – передає слова господаря вовка Сергія сайт 74.ru.

На кадрах не видно, через що малюк впав на землю. Відображений тільки момент, як він лежачи плаче, а дорослі намагаються відтягнути від нього тварину.

Вовк напав на дитину

Вовк напав на дитину

скріншот відео

За даним фактом звернення в поліцію не надходило, але після публікації новини в ЗМІ правоохоронці проводять перевірку.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Києві агресивний пес породи аргентинський дог систематично нападає на домашніх собак під час їх прогулянок.

Місце
Росія
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Nikolayev Boris
Nikolayev Boris
Россия -это страна идиотов!
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