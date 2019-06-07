Мало не впав: з Сі Цзіньпіном стався конфуз на зустрічі з Путіним. Відео

У п'ятницю, 7 червня, на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, голова КНР Сі Цзіньпін потрапив в незручну ситуацію.

Він ледь не звалився зі сцени під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним. Відео інциденту опублікував російський журналіст в своєму Twitter (щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).

Охорона президента РФ Володимира Путіна притримала лідера Китаю.

З Сі Цзіньпіном стався конфуз на зустрічі з Путіним kremlin.ru

"Журналісти китайського пулу так палко вітали Сі Цзіньпіна, що мало не упустили китайського лідера", – пишуть в Telegram-каналі RIA_Kremlinpool.

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Після цього глава Китаю відійшов від сцени.

Вчасно зловили: Сі Цзіньпін мало не впав зі сцени pic.twitter.com/X9Qth4xCB3 - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 7 червня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путіна розгромили за частування для Сі Цзіньпіна.

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