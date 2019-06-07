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Мало не впав: з Сі Цзіньпіном стався конфуз на зустрічі з Путіним. Відео

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У п'ятницю, 7 червня, на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, голова КНР Сі Цзіньпін потрапив в незручну ситуацію.

Він ледь не звалився зі сцени під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним. Відео інциденту опублікував російський журналіст в своєму Twitter (щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).

Охорона президента РФ Володимира Путіна притримала лідера Китаю.

З Сі Цзіньпіном стався конфуз на зустрічі з Путіним

З Сі Цзіньпіном стався конфуз на зустрічі з Путіним

kremlin.ru

"Журналісти китайського пулу так палко вітали Сі Цзіньпіна, що мало не упустили китайського лідера", – пишуть в Telegram-каналі RIA_Kremlinpool.

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Сі Цзіньпіну дозволили стати довічним лідером Китаю

Після цього глава Китаю відійшов від сцени.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путіна розгромили за частування для Сі Цзіньпіна.

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Особи
Володимир ПутінСі Цзіньпін
Місце
РосіяСанкт-Петербург
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Что то перестали шутить про рост Путина))))) Это потому что квнщик ещё ниже?
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