Мало не впав: з Сі Цзіньпіном стався конфуз на зустрічі з Путіним. Відео

У п'ятницю, 7 червня, на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, голова КНР Сі Цзіньпін потрапив в незручну ситуацію.
Він ледь не звалився зі сцени під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним. Відео інциденту опублікував російський журналіст в своєму Twitter (щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).
Охорона президента РФ Володимира Путіна притримала лідера Китаю.
З Сі Цзіньпіном стався конфуз на зустрічі з Путіним
kremlin.ru
"Журналісти китайського пулу так палко вітали Сі Цзіньпіна, що мало не упустили китайського лідера", – пишуть в Telegram-каналі RIA_Kremlinpool.
Після цього глава Китаю відійшов від сцени.
Вчасно зловили: Сі Цзіньпін мало не впав зі сцени pic.twitter.com/X9Qth4xCB3- Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 7 червня 2019 р
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путіна розгромили за частування для Сі Цзіньпіна.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram