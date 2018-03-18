"Маленька людина": художник висміяв "вибори Путіна"

У мережі показали першу карикатуру на вибори президента Росії, які проходять 18 березня.
Художник Андрій Петренко опублікував свій малюнок на сторінці проекту kE? в Twitter.
"Вибори Путіна. Початок ..." - підписана карикатура.
При цьому на малюнку зображені "маленькі люди", які несуть заповнені бюлетені до високої урни.
Як повідомляв "Обозреватель", у неділю, 18 березня, в включеному Криму і Севастополі, незважаючи на різкі висловлювання керівництва ЄС і МЗС України, також влаштували президентські вибори.
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