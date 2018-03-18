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ПолітикаЕкономіка

"Маленька людина": художник висміяв "вибори Путіна"

3.4тЧитати новину російською

У мережі показали першу карикатуру на вибори президента Росії, які проходять 18 березня.

Художник Андрій Петренко опублікував свій малюнок на сторінці проекту kE? в Twitter.

"Вибори Путіна. Початок ..." - підписана карикатура.

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При цьому на малюнку зображені "маленькі люди", які несуть заповнені бюлетені до високої урни.

Як повідомляв "Обозреватель", у неділю, 18 березня, в включеному Криму і Севастополі, незважаючи на різкі висловлювання керівництва ЄС і МЗС України, також влаштували президентські вибори.

Читайте всі новини по темі "Вибори в Росії" на сайті "Обозреватель".

Тема
Вибори в Росії
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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