"Маленька людина": художник висміяв "вибори Путіна"

У мережі показали першу карикатуру на вибори президента Росії, які проходять 18 березня.

Художник Андрій Петренко опублікував свій малюнок на сторінці проекту kE? в Twitter.

"Вибори Путіна. Початок ..." - підписана карикатура.

При цьому на малюнку зображені "маленькі люди", які несуть заповнені бюлетені до високої урни.

Як повідомляв "Обозреватель", у неділю, 18 березня, в включеному Криму і Севастополі, незважаючи на різкі висловлювання керівництва ЄС і МЗС України, також влаштували президентські вибори.