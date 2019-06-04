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Мала українське коріння: померла перша леді Ізраїлю

1.3тЧитати матеріал російською

Дружина президента Ізраїлю Нехама Рівлін померла через кілька місяців після того, як їй пересадили донорську легеню.

Як повідомила канцелярія ізраїльського прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху, дружині глави держави Реувена Рівліна було 73 роки.

"Разом з усіма громадянами Ізраїлю моя дружина Сара і я висловлюємо глибокі співчуття у зв'язку із кончиною дружини президента Нехами Рівлін. Ми всі молилися за її одужання в останній період, коли вона мужньо боролася за своє життя", — йдеться у заяві Нетаньяху у Twitter.

Нехама Рівлін

Нехама Рівлін

РИА Новости

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Нехама Рівлін

Нехама Рівлін

Президент України Володимир Зеленський також висловив співчуття у зв'язку зі смертю дружини президента Ізраїлю.

"З величезним жалем дізнався про смерть дружини президента Ізраїлю Реувена Рівліна — Нехами, яка народилася у сім'ї вихідців з України. Від імені українського народу висловлюю ізраїльському колезі глибокі співчуття у зв'язку із непоправною втратою", — йдеться у співчутті Зеленського у Twitter.

Як відомо, Нехама Рівлін на початку року перенесла трансплантацію легені. Операція була їй потрібна через легеневий фіброз, на який вона страждала кілька років.

5 червня їй могло б виповниться 74 роки. Реувен Рівлін і Нехама прожили у шлюбі 48 років, у них народилося троє дітей.

Реувен Рівлін і Нехама

Реувен Рівлін і Нехама

ТАСС

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 червня в Ізраїлі помер останній учасник повстання в таборі смерті Собіборі.

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Місце
Ізраїль
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леня зе
леня зе
там на четверть бывший наш народ-пел высоцкий
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