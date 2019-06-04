Мала українське коріння: померла перша леді Ізраїлю

Дружина президента Ізраїлю Нехама Рівлін померла через кілька місяців після того, як їй пересадили донорську легеню.

Як повідомила канцелярія ізраїльського прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху, дружині глави держави Реувена Рівліна було 73 роки.

"Разом з усіма громадянами Ізраїлю моя дружина Сара і я висловлюємо глибокі співчуття у зв'язку із кончиною дружини президента Нехами Рівлін. Ми всі молилися за її одужання в останній період, коли вона мужньо боролася за своє життя", — йдеться у заяві Нетаньяху у Twitter.

Нехама Рівлін РИА Новости

יחד עם כל אזרחי ישראל, רעייתי שרה ואני מביעים צער עמוק על פטירתה של רעיית נשיא המדינה נחמה ריבלין ז"ל. כולנו התפללנו לרפואתה במהלך התקופה האחרונה בה נלחמה בגבורה ובתעצומות נפש על חייה. אנחנו שולחים תנחומים מעומק ליבנו לנשיא המדינה ולכל בני משפחתו. יהי זכרה ברוך — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 4 червня 2019 р.

Нехама Рівлін

Президент України Володимир Зеленський також висловив співчуття у зв'язку зі смертю дружини президента Ізраїлю.

"З величезним жалем дізнався про смерть дружини президента Ізраїлю Реувена Рівліна — Нехами, яка народилася у сім'ї вихідців з України. Від імені українського народу висловлюю ізраїльському колезі глибокі співчуття у зв'язку із непоправною втратою", — йдеться у співчутті Зеленського у Twitter.

З величезним сумом дізнався про смерть дружини президента Ізраїлю Реувена Рівліна — Нехами, яка народилася в сім'ї вихідців з України. Від імені українського народу висловлюю ізраїльському колезі глибокі співчуття у зв'язку з непоправною втратою. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 4 червня 2019 р.

Як відомо, Нехама Рівлін на початку року перенесла трансплантацію легені. Операція була їй потрібна через легеневий фіброз, на який вона страждала кілька років.

5 червня їй могло б виповниться 74 роки. Реувен Рівлін і Нехама прожили у шлюбі 48 років, у них народилося троє дітей.

Реувен Рівлін і Нехама ТАСС

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 червня в Ізраїлі помер останній учасник повстання в таборі смерті Собіборі.

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