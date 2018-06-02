Макрона попередили: в світі назріває нова війна через Росію

Саудівська Аравія готова застосувати військову силу проти Катару, якщо Доха отримає від Росії зенітні ракетні системи С-400.

Про це пише французьке видання Le Monde.

Так, саудівський король Сальман бен Абдель Азіз Аль Сауд недавно направив в Париж послання, в якому звернувся з проханням до президента Франції Еммануелю Макрона чинити тиск на Катар для того, щоб перешкоджати придбання російських ЗРС С-400, передає Інтерфакс.

У посланні, зокрема, висловлюється готовність провести "військову акцію" щодо Катару, якщо він придбає ці комплекси.

"У такій ситуації королівство (Саудівська Аравія) буде готове вжити всіх необхідних заходів для ліквідації цієї оборонної системи, в тому числі і шляхом військової акції", - цитує Le Monde витяги з послання саудівського короля.

Газета нагадує, що про намір придбати російські ЗРС С-400 в січні цього року говорив посол Катару в Москві Фахд бін Мухаммед аль-Аттийя.

Нагадаємо, в 2017 році на початку червня Саудівська Аравія, ОАЕ, Бахрейн і Єгипет розірвали дипломатичні відносини з Дохою і припинили з Катаром всяке повідомлення, звинувативши його в підтримці тероризму і втручанні в їхні внутрішні справи.

рішенням пізніше приєдналися інші держави. Посередників у врегулюванні конфлікту виступив Кувейт.