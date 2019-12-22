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22 грудня • оновлено в 11:09
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Макрон зробив скандальне зізнання про історію Франції: про що мова

3.3т
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Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що, на його переконання, колоніалізм був великою помилкою Франції.

Таку думку він висловив під час пресконференції з президентом Кот-д'Івуару Алассаном Уаттара і закликав "відкрити нову сторінку спільної історії", пише ТАСС.

"Занадто часто сьогодні вважають, ніби Франція розмірковує про світ в категоріях гегемонії і все так же прихильна прапорам колоніалізму, який був великою помилкою, помилкою республіки", – сказав Макрон.

Макрон заявив, що колоніалізм був великою помилкою Франції

Макрон заявив, що колоніалізм був великою помилкою Франції

haqqin.az

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Він зазначив, що належить до покоління, яке не відноситься до епохи колонізаторства. При цьому, за його словами, Африка – молодий континент і три чверті його населення "ніколи не знали" колонізації.

"Іноді молоді люди звинувачують Францію в проблемах і труднощах, з якими їм довелося зіткнутися, і з якими Франція нічого не може зробити. Так що я знаю, що іноді ми стаємо метою для нападок, це набагато простіше", – заявив Макрон.

Французький лідер додав, що хотів би провести історичну і амбітну реформу співпраці між Францією і Західноафриканським економічним і валютним союзом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Польщі президента Франції Еммануеля Макрона назвали "корисним ідіотом Кремля" і "позером" після його висловлювань про "смерть мозку НАТО".

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Еммануель Макрон
Місце
Франція
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Эти же слова смело могут произносить руководители всех англосаксонских стран. Только им духу не хватит. А Макрон - молодец.
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