Макрон зробив боляче своїй дружині на очах у Путіна: момент потрапив на відео

Президент Франції Еммануель Макрон випадково заподіяв фізичний біль своїй дружині Бріджит.

Момент стався під час зустрічі з главою РФ Володимиром Путіним в Марселі в понеділок, 19 серпня.

Дружина Макрона недавно вивихнула руку, але на офіційний захід вийшла без лонгетки. Лідер Франції, мабуть, забув про це, і взяв її під руку. Як видно на відео, жінці було боляче - вона відразу ж схопилася за лікоть і пішла в сторону.

Російські пропагандисти вирішили пожартувати з цього приводу: "Макрон так захопився президентом Росії, що, мабуть, забув про це і взяв дружину під лікоть. Це було боляче".

У Бріжит Макрон вивихнути рука. Перед зустріччю з Путіним вона зняла лонгетку.

Макрон так захопився президентом Росії, що, мабуть, забув про це і взяв дружину під лікоть. Це було боляче pic.twitter.com/RQuVStrhJN - RT російською (@RT_russian) August 19, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, на зустрічі з Путіним Макрон несподівано "прогнувся", назвавши Росію "великою державою", з якою ЄС має "реанімувати" відносини.

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