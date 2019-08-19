Головна Новини
Мова Язык
Політика Економіка

/ Світ

Макрон зробив боляче своїй дружині на очах у Путіна: момент потрапив на відео

Читати матеріал російською

Президент Франції Еммануель Макрон випадково заподіяв фізичний біль своїй дружині Бріджит.

Момент стався під час зустрічі з главою РФ Володимиром Путіним в Марселі в понеділок, 19 серпня.

Дружина Макрона недавно вивихнула руку, але на офіційний захід вийшла без лонгетки. Лідер Франції, мабуть, забув про це, і взяв її під руку. Як видно на відео, жінці було боляче - вона відразу ж схопилася за лікоть і пішла в сторону.

Новини
"Мені незручно, але..." Путін ткнув носом Макрона через масові протести в Москві

Російські пропагандисти вирішили пожартувати з цього приводу: "Макрон так захопився президентом Росії, що, мабуть, забув про це і взяв дружину під лікоть. Це було боляче".

Як повідомляв OBOZREVATEL, на зустрічі з Путіним Макрон несподівано "прогнувся", назвавши Росію "великою державою", з якою ЄС має "реанімувати" відносини.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Особи
Бріджит Макрон Еммануель Макрон Володимир Путін
Місце
Франція Марсель
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
4
1
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Миценко Андрей
Миценко Андрей
Путен, астанавись!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...