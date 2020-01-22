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22 січня • оновлено в 21:03
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"Вийшли звідси!" Макрон "зчепився" з поліцією в Ізраїлі: сварка потрапила на відео

1.6т
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Президент Франції Еммануель Макрон, який прибув до Ізраїлю на форум пам'яті жертв Голокосту, вигнав із Базиліки Святої Анни в Єрусалимі поліцію, яка хотіла увійти разом із ним.

Главу держави не на жарт розлютила поведінка правоохоронців, які стежили за його безпекою. Відео конфлікту з'явилося в середу, 22 січня, в соцмережах (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Макрон на підвищених тонах англійською пояснив правоохоронцям, що не хоче, щоб вони порушували правила через нього. "Мені не подобається, виходьте! Ідіть звідси, я сказав!" – звернувся до них президент.

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Макрон "зчепився" з поліцією в Ізраїлі

Макрон "зчепився" з поліцією в Ізраїлі

"У нас була прекрасна прогулянка, ви робите відмінну роботу в місті, я ціную це. Будь ласка, поважайте правила, які існують століттями, вони не зміняться через мене! Тому все, будь ласка, поважайте правила", – пояснив Макрон і пішов всередину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон потрапив у конфуз у Берліні. Він ледь не залишився в машині, оскільки двері авто заклинило прямо перед входом, де його вже чекала канцлерка ФРН Ангела Меркель.

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Автор
Ірина Кулініч
Особа
Еммануель Макрон
Місце
Ізраїль
Тег
Ізраіль
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