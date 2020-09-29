Макрон зажадав відповіді за отруєння Навального, але від дружби з РФ не відмовився

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що розуміє стурбованість Литви з приводу агресії Росії в світі. Водночас зазначив, що співпраця з Кремлем необхідна для досягнення довгострокового миру в Європі.

Водночас французький лідер нагадав, що РФ повинна дати пояснення у зв'язку з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального. Про це він сказав під час візиту в Литву 29 вересня, повідомляє Delfi.

"Якщо ми хочемо, щоб мир запанував на довгий час, нам слід працювати з Росією, тому що у нас спільна географія і минуле", – сказав Макрон.

Він запевнив, що розуміє пережите Литвою і репресії, проте, за його словами, не можна "жити так, ніби-то Європа – далеко віддалений від Росії острів".

"Тому нам варто працювати стратегічно, прагнути до створення архітектури безпеки, відновленого співробітництва, довіри, яка не допускає наростання напруженості, дозволяє боротися з кібернетичними атаками, дезінформацією і дестабілізацією", – пояснив Макрон.

Він висловив упевненість, що саме зміцнюючи суверенітет і безпеку Європейського Союзу, як його члени робили це з самого початку, і за наявності такого діалогу, країни будуть сильнішими.

Також на спільній пресконференції з президентом Литви Гітанасом Науседаою під час візиту до Вільнюса глава Франції зазначив, що РФ повинна надати пояснення у зв'язку з отруєнням Навального, а потім на її дії послідує і реакція міжнародної спільноти.

"Це спроба вбити – агресія, яка мала місце в Росії щодо російського опозиціонера, з російською речовиною. Так що Росія повинна пояснити цю ситуацію. Міжнародна спільнота має попросити цих роз'яснень і тоді мають бути ухвалені рішення", – заявив Макрон.

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