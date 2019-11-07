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7 листопада • оновлено в 18:28
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"Смерть мозку НАТО": Макрон відкрито виступив проти США

2.6т Читати матеріал російською

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що НАТО переживає кризу, схожу на "смерть мозку", через що Європі слід вийти на перший план.

Своєю позицією він поділився в інтерв'ю The Economist. Всі проблеми, за словами президента, через складні взаємини США з іншими членами Альянсу.

"Те, що ми зараз переживаємо – це "смерть мозку НАТО". Немає жодної координації в ухваленні стратегічних рішень між США і їхніми союзниками в НАТО. Є неузгоджені агресивні дії з боку іншого союзника, Туреччини, у сфері, де наші інтереси поставлені на карту", – заявив Макрон.

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Макрон відкрито виступив проти США через НАТО

Макрон відкрито виступив проти США через НАТО

"Я б сказав, що ми повинні переглянути реальність, чим є НАТО у світлі відданості Альянсу Сполучених Штатів", – додав французький президент.

Макрон також наголосив, що "тендітна Європа" зникне, якщо не "прокинеться" і не почне позиціонувати себе як "глобальну силу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Макрон заявив, що Європа має відновити діалог з Росією, незважаючи на недовіру з боку країн Балтії та Польщі.

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Особа
Еммануель Макрон
Місце
Франція
Тег
НАТО
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