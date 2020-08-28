Макрон застеріг Путіна від повторення "українського сценарію" в Білорусі

Юрій Сергієнко Світ 00:16, 29.08.2020 Оновлено: 00:28, 29.08.2020

Президент Франції Еммануель Макрон застеріг свого російського колегу Володимира Путіна від вторгнення в Білорусь на тлі протестів проти Олександра Лукашенка.

Французький президент заявив, що не хоче повторення ситуації в Україні шість років тому, передає Reuters.

"Як я сказав Володимиру Путіну, я вважаю, що будь-яке зовнішнє втручання в Білорусь, починаючи з втручання російських сил, будь-то військові або сили внутрішньої безпеки, очевидно, буде втручанням, яке вийде з білоруських державних рамок", – сказав Макрон.

Президент Франції також заявив, що продовжить обговорювати з Путіним необхідність переконати Олександра Лукашенка в доцільності посередництва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін заявив, що вже сформовано резерв із правоохоронців, яких він готовий відправити до Білорусі в разі потреби.

Водночас однокурсник Путіна і колишній розвідник КДБ Юрій Швець вважає, що у Росії не така боєздатна армія, щоб вторгатися в Білорусь.

Нагадаємо, що в Білорусі з 9 серпня тривають акції протесту проти результатів виборів президента. Їх учасники вимагають усунення Олександра Лукашенка від влади і вважають, що вибори були сфальсифіковані.

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