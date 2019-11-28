Макрон відкинув ідею Путіна про ракети в Європі

Президент Франції Еммануель Макрон не прийняв пропозицію Росії щодо мораторію на розміщення ракет середньої та малої дальності у Європі.

Про це він повідомив під час пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, трансляція якої велася у Twitter Єлисейського палацу, передають "РИА-Новости".

"Ми не прийняли мораторій, запропонований Росією, або пропозицію про розміщення, але ми його сприйняли як основу для обговорень", – заявив французький лідер.

Еммануель Макрон і Володимир Путін

Йдеться про пропозицію президента РФ Володимира Путіна, надіслану урядам держав, що входять до ЄС, НАТО, а також низки інших країн. Зокрема в ній повідомлялося про намір Москви не розміщувати ракети доти, доки цього не зроблять США.

Водночас раніше зазначалося, нібито в листі своєму російському колезі Макрон написав, що готовий розглянути його пропозицію про введення мораторію на розміщення РСМД у Європі. Однак додав, що її варто ретельно вивчити і обговорити у двосторонньому і багатосторонньому форматах.

Зазначимо, що в Німеччині також заявили про отримання послання з Кремля, підтвердивши, що з ним ознайомилися "союзники і партнери". Однак пропозицію Путіна вони не вважають такою, що заслуговує довіри.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія розпочинає розробку ракет середньої та малої дальності як дзеркальну відповідь на дії США. Про це заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров, додавши, що РФ не буде приєднуватися до договору про повну ліквідацію ядерної зброї.

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