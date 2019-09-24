Макрон у курсі? Озвучені нові терміни зустрічі Зеленського і Путіна

Зустріч у нормандському форматі може відбутися протягом найближчих тижнів.

Про це повідомив журналістам "на полях" 74-й сесії Генасамблеї ООН президент Франції Еммануель Макрон, передає "Інтерфакс-Україна".

"У найближчі тижні", – сказав він, відповідаючи на уточнююче запитання.

Зустріч у нормандському форматі "24"

Раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко говорив, що вважає найбільш реальною зустріч лідерів держав "нормандського формату" у середині жовтня.

"Мова йде про різні дати, які влаштують усіх. Президент Макрон запрошує до Парижа. Я думаю, що найбільш реальною буде середина жовтня", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Пристайко також назвав дві умови для зустрічі лідерів Німеччини, Франції, України та Росії у "нормандському форматі".

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