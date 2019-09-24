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24 вересня • оновлено в 08:09
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Макрон у курсі? Озвучені нові терміни зустрічі Зеленського і Путіна

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Зустріч у нормандському форматі може відбутися протягом найближчих тижнів.

Про це повідомив журналістам "на полях" 74-й сесії Генасамблеї ООН президент Франції Еммануель Макрон, передає "Інтерфакс-Україна".

"У найближчі тижні", – сказав він, відповідаючи на уточнююче запитання.

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Зустріч у нормандському форматі

Зустріч у нормандському форматі

"24"

Раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко говорив, що вважає найбільш реальною зустріч лідерів держав "нормандського формату" у середині жовтня.

"Мова йде про різні дати, які влаштують усіх. Президент Макрон запрошує до Парижа. Я думаю, що найбільш реальною буде середина жовтня", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Пристайко також назвав дві умови для зустрічі лідерів Німеччини, Франції, України та Росії у "нормандському форматі".

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Особи
Еммануель Макрон Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Україна
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Да не будет Путин встречается с Зелей пока Украина не выполнит минские соглашения вот для чего ему встречаться ??? чтобы послушать нытьё украинцев ??? да нафиг они ему сплющились ….
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Развею влажные мЯчты цэеуропейцев. В.Путин занят решением мировых проблем и попусту терять время, общаясь с не определившимся в жизни актером он не будет.
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Ну только если шут озвучит категоричную свою позицию по формуле Штанмайера)))))))))))))))))))))))))))))))
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Харченко Вiталiй
Харченко Вiталiй
Сироткин Андрюха, кремлевского злобного карлика устроит одна позиция - буквой зю, а наш наивный добрый волшебник все еще думает, что он тоже трахтенберг.
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