Макрон розмріявся про Росію в Європі: в Україні відповіли

Президент Франції Еммануель Макрон прокоментував свою зустріч із главою Росії Володимиром Путіним, висловивши підтримку Кремлю в його прагненні відновити всі зв'язки з Європою.

Відповідні заяви розмістив він у соцмережах.

"Я переконаний, що майбутнє Росії повністю європейське. Ми віримо в Європу, яка йде від Лісабона до Владивостока", – написав Макрон у Twitter.

В Україні відповіли на мрії Макрона про Росію в Європі

Крім того, в Facebook президент додав, що наявний прогрес у багатьох політичних і економічних питаннях, оскільки вони з Путіним докладають зусиль для розвитку франко-російських відносин.

"Я переконаний, що в ході цієї багатосторонньої перебудови нам варто розробити архітектуру безпеки і довіри між Європейським Союзом і Росією", – написав він.

На слова французького президента відреагувала народний депутат від партії "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

"Зустріч Путіна і Макрона. Путіну не просто допомагають зберегти обличчя, все набагато гірше. Європейські лідери мімікрують під Путіна. Вони мовчать про європейські цінності, серед яких повага прав людини і територіальної цілісності сусідів, вони не помітили жорстокого розгону демонстрацій у Москві і вбивств українських солдатів. У сучасному світі – брак Черчіллів і де Голлів, тому тут комфортно Путіну і ко", – обурилася вона.

Ірина Геращенко Прямий

Геращенко також зазначила, що українці вже зрозуміли, що світ за них воювати не буде, проте вони не згодні, щоб долю України вирішували без них, як це фактично намагалися зробити Макрон і Путін у Марселі.

"Мій прогноз: найближчим часом можна очікувати певних гуманітарних рухів, як звільнення заручників, щоб поставити галочку в питанні прогресу Мінська. Далі Україну спробують примусити до голосування політичного блоку. Без вирішення безпекового блоку і питання кордонів. Далі в січні з РФ знімуть санкції, так як Європа від Лісабона до Сибіру. Правда, Україна за право бути частиною Європи заплатила життями тисяч кращих наших героїв. І десятки наших кращих сидять у тюрмах Сибіру. Але Європі це не цікаво. Цим на повну скористається Путін. Україна – не остання його жертва", – підкреслила Геращенко.

Je suis convaincu que l'avenir de la Russie est pleinement européen. Nous croyons dans cette Europe qui va de Lisbonne à Vladivostok. - Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 19, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 серпня Макрон і Путін зустрілися в Марселі, де обговорили військовий конфлікт в Україні.

У своїй вступній промові Макрон несподівано назвав Росію "європейською державою" і закликав поліпшити відносини країн, щоб "відтворити Європу від Лісабона до Владивостока".

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!