Макрон раптово заступився за Путіна після зустрічі із Зеленським

Президент Франції Еммануель Макрон після зустрічі з главою України Володимиром Зеленським заявив, що Париж не хоче допустити повного виходу Росії з Ради Європи.

Своєю позицією поділився він у понеділок, 17 червня, на спільній прес-конференції, передає "Європейська правда".

"Ми почали процес консультацій для того, щоб повернути Росію. Ми хочемо уникнути повного виходу Росії з Ради Європи, тому що ми вважаємо, що це буде шкодити насамперед інтересам громадян Росії, ми хочемо забезпечити їх можливість відстоювати свої права", – заявив Макрон .

Зеленський і Макрон

За словами французького президента, Франція дотримується думки, що санкції проти Росії слід продовжувати, поки з її боку не будуть виконані всі умови.

"Але що стосується санкцій у Раді Європи, то насправді від цих санкцій страждає не російська держава, а громадяни Росії. Тому що приналежність РФ до Ради Європи означає приналежність до юрисдикційного простору – це означає можливість подавати позови на російську державу. І якщо Росія буде виключена з Ради Європи, все це стане неможливим", – пояснив Макрон.

Еммануель Макрон

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Макрон заявив, що Франція готова провести зустріч у "нормандському форматі".

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал