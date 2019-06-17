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Макрон раптово заступився за Путіна після зустрічі із Зеленським

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Президент Франції Еммануель Макрон після зустрічі з главою України Володимиром Зеленським заявив, що Париж не хоче допустити повного виходу Росії з Ради Європи.

Своєю позицією поділився він у понеділок, 17 червня, на спільній прес-конференції, передає "Європейська правда".

"Ми почали процес консультацій для того, щоб повернути Росію. Ми хочемо уникнути повного виходу Росії з Ради Європи, тому що ми вважаємо, що це буде шкодити насамперед інтересам громадян Росії, ми хочемо забезпечити їх можливість відстоювати свої права", – заявив Макрон .

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Зеленський і Макрон

Зеленський і Макрон

За словами французького президента, Франція дотримується думки, що санкції проти Росії слід продовжувати, поки з її боку не будуть виконані всі умови.

"Але що стосується санкцій у Раді Європи, то насправді від цих санкцій страждає не російська держава, а громадяни Росії. Тому що приналежність РФ до Ради Європи означає приналежність до юрисдикційного простору це означає можливість подавати позови на російську державу. І якщо Росія буде виключена з Ради Європи, все це стане неможливим", – пояснив Макрон.

Еммануель Макрон

Еммануель Макрон

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Макрон заявив, що Франція готова провести зустріч у "нормандському форматі".

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Особи
Еммануель Макрон Володимир ЗеленськийВолодимир Путін
Місце
Франція
Тег
Порада Європи
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Gordon Yury
Gordon Yury
Надо Макрону дать почитать комментарии московитов на его предложение. Может тогда он поймет, что кремлевский идол здесь вообще ангел. он просто делает то, что от него требует нород. мало того, по их мнению он еще плохо это делает... Московитам нужно больше крови и они на УКРАИНЕ не остановятся. А там глядишь и до Франции доберутся!!! Можно только представить, во что московиты ее превратят - но тогда будет уже поздно!
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
Юрка,опять тебя отпустили...Дело в том,мой недалёкий друг,что московиты уже добирались до Франции при Александре и влюбили в себя весь Париж.А ты,чмо,даже в Варшаве по мордасам схлопочешь.
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Александров Сергей
Александров Сергей
Отец родной! Да что б ВВП делал-то без твоего "заступничества"?!
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Парубий Пидор
Парубий Пидор
Александров Сергей, должен же он как-то прилично аргументировать. Он не может прямо сказать, что не собирается ссориться с Россией из-за какой-то страны "404"
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Никубовичь Платон
Никубовичь Платон
Мистрали ржавеют?
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Федоров Федор
Федоров Федор
Никубовичь Платон, в Египте они уже давно.Россия получила компенсацию за них и ещё Египту продала вертолеты для этих Мистралей.
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