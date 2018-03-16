Макрон показово проігнорував Росію через Скрипаля

Президент Франції Еммануель Макрон відмовився відвідати стенд Росії на Паризькій книжковому ярмарку.

Єлисейський палац повідомив посольство РФ про це, хоча очікувалося, що глава держави візьме участь в урочистому відкритті стенду, передає " РИА Новости".

Посол РФ у Франції Олексій Мєшков висловив жаль у зв'язку з відмовою Макрона. Також дипломат стверджує, що на заході очікувалися провокації.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей і президент Франції Еммануель Макрон домовилися координувати розслідування отруєння російського шпигуна-перебіжчика Сергія Скрипаля.

При цьому анонсувалося, що Макрон в найближчі дні оголосить про введення санкцій проти РФ.