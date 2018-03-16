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ПолітикаЕкономіка

Макрон показово проігнорував Росію через Скрипаля

31.4тЧитати новину російською

Президент Франції Еммануель Макрон відмовився відвідати стенд Росії на Паризькій книжковому ярмарку.

Єлисейський палац повідомив посольство РФ про це, хоча очікувалося, що глава держави візьме участь в урочистому відкритті стенду, передає " РИА Новости".

Посол РФ у Франції Олексій Мєшков висловив жаль у зв'язку з відмовою Макрона. Також дипломат стверджує, що на заході очікувалися провокації.

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Як повідомляв "Обозреватель", раніше прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей і президент Франції Еммануель Макрон домовилися координувати розслідування отруєння російського шпигуна-перебіжчика Сергія Скрипаля.

При цьому анонсувалося, що Макрон в найближчі дні оголосить про введення санкцій проти РФ.

Читайте всі новини по темі "Санкції проти Росії" на сайті "Обозреватель".

Теми
Санкції проти РосіїХолодна війна між Заходом і Росією
Особи
Еммануель МакронСергій Скрипаль
Місце
Франція
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