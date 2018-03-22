Можуть ліквідувати: генерал СБУ назвав незручних для Кремля політиків

Більшість європейських лідерів можуть стати мішенями російських спецслужб через свою позицію щодо агресивної політики Москви.

Про це ефірі ObozTV заявив екс-заступник глави СБУ, генерал-майор Віктор Ягун.

"Думаю, що основним противником зараз стоїть Велика Британія, а на другому місці, як не дивно, Німеччина. У нього залишилися певні почуття проти Меркель. Він вважав її своєю знайомою, другом. Він розраховував, знаючи психологію Меркель, що вона не буде проти нього ніколи виступати", - зазначив він.

За його словами, головною метою в Британії може стати нинішній глава МЗС.

"Борис Джонсон нічого не приховує, він говорить те, що думає, він політик нової формації, він може стати наступним прем'єром Великої Британії і він з тих, хто найбільш невигідний Росії і найбільш незручний", - наголосив екс-заступник голови СБУ.

Крім того, Москву не влаштовує і політика президента Франції Еммануеля Макрона.

"Третім я б поставив Макрона. Він теж з нової формації. Це ті країни, які заважають їм в Європі, щоб гнути свою лінію", - констатував генерал.

При цьому він додав, що зі світових лідерів не варто побоюватися президенту США Дональду Трампу та керівництву України.

"Я не вірю, що в Україні настільки небезпечні для РФ люди, щоб їх потрібно було прибирати. Як показує практика, будь-який керівник в Україні знаходить спільні точки з Росією", - підсумував Ягун.

Як повідомляв "Обозреватель", 4 березня стало відомо про те, що в місті Солсбері отруїли російського шпигуна-перебіжчика Сергія Скрипаля та його доньку Юлію.

Пізніше стало відомо, що Великобританія висилає 23 російських дипломатів, які мали відношення до розвідки РФ, також Лондон перериває всі офіційні відносини з Москвою на період розслідування справи Скрипаля.

Нагадаємо, також в Британії намагалися отруїти колишнього зятя Бориса Березовського.