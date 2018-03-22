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ПолітикаЕкономіка

Можуть ліквідувати: генерал СБУ назвав незручних для Кремля політиків

2.3тЧитати новину російською

Більшість європейських лідерів можуть стати мішенями російських спецслужб через свою позицію щодо агресивної політики Москви.

Про це ефірі ObozTV заявив екс-заступник глави СБУ, генерал-майор Віктор Ягун.

"Думаю, що основним противником зараз стоїть Велика Британія, а на другому місці, як не дивно, Німеччина. У нього залишилися певні почуття проти Меркель. Він вважав її своєю знайомою, другом. Він розраховував, знаючи психологію Меркель, що вона не буде проти нього ніколи виступати", - зазначив він.

За його словами, головною метою в Британії може стати нинішній глава МЗС.

"Борис Джонсон нічого не приховує, він говорить те, що думає, він політик нової формації, він може стати наступним прем'єром Великої Британії і він з тих, хто найбільш невигідний Росії і найбільш незручний", - наголосив екс-заступник голови СБУ.

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Крім того, Москву не влаштовує і політика президента Франції Еммануеля Макрона.

"Третім я б поставив Макрона. Він теж з нової формації. Це ті країни, які заважають їм в Європі, щоб гнути свою лінію", - констатував генерал.

При цьому він додав, що зі світових лідерів не варто побоюватися президенту США Дональду Трампу та керівництву України.

"Я не вірю, що в Україні настільки небезпечні для РФ люди, щоб їх потрібно було прибирати. Як показує практика, будь-який керівник в Україні знаходить спільні точки з Росією", - підсумував Ягун.

Як повідомляв "Обозреватель", 4 березня стало відомо про те, що в місті Солсбері отруїли російського шпигуна-перебіжчика Сергія Скрипаля та його доньку Юлію.

Пізніше стало відомо, що Великобританія висилає 23 російських дипломатів, які мали відношення до розвідки РФ, також Лондон перериває всі офіційні відносини з Москвою на період розслідування справи Скрипаля.

Нагадаємо, також в Британії намагалися отруїти колишнього зятя Бориса Березовського.

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