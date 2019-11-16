Макрон оскандалився новою ідеєю після "похорону" НАТО

Уряд Франції зібрався зробити Європейський Союз більш незалежним від захисту з боку НАТО шляхом зміни положення Договору про військову допомогу.

Як повідомляє видання Welt am Sonntag із посиланням на європейських дипломатів, Париж пропонує в робочому документі поліпшити "операціоналізацію" пункту.

Метою такого кроку є "те, що будь-яка країна ЄС, незалежно від розміру своєї військової або дипломатичної мережі, зможе безперешкодно і своєчасно вводити статтю 42.7". Згідно із зазначеною статтею, в разі збройного нападу на територію однієї держави-члена інші держави-члени зобов'язані надати їй максимальну допомогу.

Еммануель Макрон Reuters

Так, згідно з документом, Франція хоче, щоб у разі нападу на одного з членів НАТО Європейська служба зовнішніх дій спрацювала як "центр координації" з метою екстреного надання допомоги з боку країн ЄС.

Також Євросоюз повинен переглянути сферу застосування пункту 42.7 і уточнити, чи слід надавати допомогу при кібератаках або так званій гібридній війні.

Як повідомили дипломати, інші держави-члени неохоче приймали таке нововведення, але наразі Служба зовнішніх дій готує аналіз цієї теми.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Європі слід вийти на перший план, оскільки НАТО переживає кризу, схожу на "смерть мозку".

після цього в Польщі ополчилися проти Макрона, назвавши його "корисним ідіотом Кремля" і "позером".

Також, як свідчить підтримка Макрона відновлення членства російської делегації в ПАРЄ, він змінив своє ставлення до Росії і намагається вибудувати з нею діалог. При цьому його останні заяви свідчать про те, що Україна зі своїми проблемами заважає налагодженню відносин Європи з Росією.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал