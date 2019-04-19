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Макрон направив до кордону Росії танки та сотні найманців: що відбувається

4.4тЧитати матеріал російською

Франція направить майже 300 військових, чотири танки і 25 бойових машин піхоти на кордон Естонії з Російською Федерацією.

Частина французької армії посилить естонський кордон у рамках місії НАТО з нарощування і посилення військової присутності альянсу в країнах Балтії і Польщі. Про це йдеться на сайті французького посольства в Естонії.

Французькі солдати будуть дислокуватися в місті Тапа, яке розташоване за 140 кілометрів від російського кордону. До складу дивізії входять військовослужбовці другої бригади французької армії та найманці з Іноземного легіону.

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Зазначається, що переміщення військової техніки здійснюватиметься залізницею.

Військові з Франції прибудуть до Естонії 23 квітня і залишаться на території країни до кінця серпня 2019 року.

Військові Франції

Військові Франції

ambafrance.org

Як повідомляв, НАТО посилив свою бойову групу в Естонії чотирма багатоцільовими британськими вертольотами.

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Франція
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Цитата: "Тапа, который расположен в 140 километрах от российской границы" Ипать, от побережья Эстонии до границы с РФ меньше 300 км. Обоз ты уверен что именно на границу с РФ Макрон отправил наемников?)
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Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
4 танка и 25 боевых машин -- больше в Эстонии просто не поместится...
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