Макрон і Меркель заговорили про перегляд угоди про Шенгенську зону

Лідери країн ЄС висловилися за перегляд умов Шенгенської угоди на тлі терактів в Європі.

Як повідомило BFMTV, лідери Євросоюзу провели "міні-саміті", в якому брали участь президент Франції Емануель Макрон, канцлерка Німеччини Ангела Меркель, канцлер Австрії Себастьян Курц, глава Євроради Шарль Мішель і прем'єр Нідерландів Марк Рютте. Він стосувався терористичних загроз.

Макрон закликав до "оперативної і скоординованої відповіді" європейських країн проти тероризму, підтвердивши своє бажання "реформувати Шенгенську зону".

"Тероризм – від Парижа до Брюсселя, до Берліна, Відня, Барселони, Копенгагена – це європейська реальність, на яку ми повинні дати відповідь. Нам потрібен загальна, скоординована і швидка відповідь", – заявив Макрон.

За його словами, ця відповідь має стосуватися "розробки загальних баз даних, обміну інформацією або реформування кримінальних покарань", а також "повного і неухильного здійснення арсеналу заходів", який вже є в Європі.

Як повідомило Reuters, Меркель заявила, що Європі терміново необхідно реформувати Шенгенську зону з відкритими кордонами в світлі недавніх терористичних атак.

"Я хочу нагадати про систему в'їзду-виїзду до Шенгенської зони, яка повинна бути готова в 2022 році", – сказала Меркель.

За її словами, життєво необхідно знати, хто потрапляє до Шенгенської зони і хто її покидає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в центрі Відня 2 листопада сталася серія атак зі стріляниною і вибухом, в результаті якої загинули п'ятеро людей і 22 отримали поранення.

У французькому Ліоні біля грецької православної церкви сталася стрілянина, в результаті чого поранення отримав священик.

Декількома днями раніше в Ніцці чоловік з ножем вбив трьох людей.