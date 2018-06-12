Македонія заради вступу в НАТО погодилася змінити назву країни

Македонія у зв'язку з бажанням вступити в НАТО незабаром буде перейменована в Республіку Північну Македонію.

Як передає Ekathimerini, про це заявив прем'єр-міністр Греції Алексіс Ціпрас, країна якого продовжувала багаторічні суперечки щодо назви невеликої балканської країни.

"У мене хороші новини. Тільки що ми досягли домовленості з прем'єром Колишньої Югославської Республіки Македонія в питанні, яке займало наші уми багато років. У нас є договір, і я щасливий, тому що він охоплює всі умови, встановлені грецькою стороною", - розповів Ціпрас.

Македонія з часів розпаду Югославії сперечається з Грецією щодо назви. На вимогу Греції Македонія була прийнята в ООН в 1993 році під назвою Колишня Югославська Республіка Македонія (КЮРМ). Греція наполягає на тому, щоб назва Македонії було змінено, щоб уникнути плутанини з грецької провінцією - історичним регіоном Македонія, яка межує з однойменної незалежною республікою.

У зв'язку з цією суперечкою Греція блокувала вступ Македонії в Європейський Союз і НАТО.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Македонія належить до тих країн, які сподіваються на вступ до Євросоюзу.