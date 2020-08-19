Вслед за Макроном теперь еще и Меркель созванивается с Путиным, обсуждая с ним ситуацию в Беларуси и отказ от насилия в этой стране. С Путиным, а не с белорусскими протестующими, которых били, пытали, унижали, а некоторых даже и убивали. Это очень плохо для суверенитета Республики. Франция и Германия четко дают понять, что считают Москву посредником в ситуации с Лукашенко – как раз то, что нужно Кремлю в рамках его стратегии по расширению влияния на постсоветском (постколониальном) пространстве.

Во-вторых, сигнализируют самим белорусам о том, что считают Москву легитимным участником международных отношений, тогда как она является оккупантом и нарушителем базовых норм международного права. В-третьих, фактически снижают тем самым потенциал движения Беларуси в западном направлении. Литва и Польша не звонят Путину. Они прямо называют его агрессором, который облизывается сейчас на Беларусь. И, заметьте, ни в Литве, ни в Польше не происходит политических убийств с участием путинских спецслужб. И небо на голову ни в Вильнюсе, ни в Варшаве почему-то не упало от того, что обе страны показывают Москве средний палец на протяжении уже лет так 15-20.

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