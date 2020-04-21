Майже як в Іспанії: у Білорусі різко прискорився коронавірус

За понеділок, 20 квітня, в Іспанії підтвердили 1536 випадків зараження коронавірусом, а в Білорусі – 1485 заражень.

Про це свідчать дані дані сайту Worldometers.

За даними Міністерства охорони здоров'я Білорусі на 20 квітня зареєстровані 6264 особи з позитивним тестом на Covid-19: в Брестській області – 185, Вітебській – 1504, Гомельській – 322, Гродненській – 176, Мінській – 789, Могилевській – 265, у Мінську – 3023.

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Виписано в зв'язку з одужанням 514 осіб. Помер 51 пацієнт із рядом хронічних захворювань із виявленою коронавірусною інфекцією.

У Білорусі різко прискорився коронавірус

У всьому світі за день померли 5366 осіб, у яких підтвердили коронавірус. У той же час було виявлено 74 000 нових випадків зараження.

Найбільше смертей на добу зафіксували в США – 1939 випадків. Також 547 жертв зареєстрували у Франції, в Італії – 454, у Великобританії – 449, в Іспанії – 339, в Німеччині – 220, в Бельгії – 145, в Бразилії – 125, в Туреччині – 123 і 103 смерті в Канаді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Міністерство оборони Білорусі заявило, що епідеміологічна обстановка дозволяє провести парад на 9 травня в країні, незважаючи на пандемію.