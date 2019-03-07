Майже 1 млрд хабарів: США звинуватили дочку екс-президента Узбекистану в міжнародній схемі корупції

Доньку першого президента Узбекистану Гульнару Карімову і екс-главу дочірньої компанії МТС в Узбекистані, ТОВ "Уздунробіта", Бехзода Ахмедова звинуватили в США у хабарництві і відмиванні грошей на суму понад 850 млн.

Про це повідомила прокуратура Нью-Йорка після підписання мирової угоди між американським Мін'юстом і МТС.

"Схема хабарництва на суму майже 1 мільярд доларів зачіпає вищі ешелони уряду Узбекистану і була організована деякими з найбільших телекомунікаційних компаній у світі", – розповів прокурор Джеффрі Берман.

Про звинувачення стало відомо в світі розслідування Мін'юстом США і Комісією з цінних паперів і бірж корупції в Узбекистані. Фігурантами справи виявилися компанії МТС, Veon і Telia Company AB, які торгувалися на фондових біржах США.

Гульнара Карімова BBC

46-річна Карімова – колишній узбецький чиновник. Жінку звинувачують у тому, що використовуючи службове становище, вона витребувала хабарі в розмірі 850 млн від трьох зазначених компаній за вихід на ринок Узбекистану.

Ахмедов був звинувачений у змові з метою порушення закону США про протидію зарубіжній корупційній практиці, у двох випадках порушення цього закону і також у змові з метою відмивання грошей.

За версією звинувачення, на початку 2000-х років Ахмедов і Карімова вступили в змову, згідно з якою Ахмедов повинен був домагатися хабарів від телекомунікаційних компаній, а дочка екс-президента – використовувати свій вплив на владу, щоб допомогти компаніям отримати вигідні пропозиції на цьому ринку.

Бехзод Ахмедов CNews

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гульнара Карімова, яку в кінці 2016 року оголосили померлою, була заарештована в 2017 році за звинуваченням у шести статтях КК.

Їй інкримінували шахрайство, приховування іноземної валюти, порушення митного законодавства, порушення правил торгівлі або надання послуг, підробку документів і легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом.

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