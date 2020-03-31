Майже 850 за добу: коронавірус в Іспанії вбив рекордну кількість людей

В Іспанії за минулу добу, 30 березня, від коронавірусу COVID-19 померло 849 осіб. Це є рекордним показником з початку епідемії в країні.

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Такі дані оприлюднило Міністерство охорони здоров'я країни, передає Reuters.

За останню добу підтверджено 9222 нових випадки захворювання. Всього в Іспанії зафіксовано 94 417 осіб, інфікованих COVID-19, з яких вилікувалися 19 259. Померли 8 189.

Карта поширення коронавірусу у світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, кількість смертей від коронавірусу в Італії за добу побило рекорд і склало 969 людей. Загальна кількість жертв досягла 9 134, в їх числі 44 медика.

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