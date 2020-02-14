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14 лютого • оновлено в 21:17
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Зізнався, що брехав ФБР про Росію: у США відновили слідство щодо ексрадника Трампа

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Генеральний прокурор США Вільям Барр призначив прокурора для перевірки кримінальної справи проти колишнього радника президента Дональда Трампа з національної безпеки Майкла Флінна.

Про це з посиланням на обізнані джерела в п'ятницю, 14 лютого, повідомляє The New Tork Times.

Відзначається, що це може викликати більше звинувачень у політичному втручанні вищих посадових осіб Міністерства юстиції в роботу професійних прокурорів.

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У США відновили слідство щодо ексрадника Трампа Флінну

У США відновили слідство щодо ексрадника Трампа Флінну

112 Україна

Протягом останніх двох тижнів зовнішні прокурори почали посилено допитувати лінійних прокурорів у вашингтонському офісі щодо різних справ. Вони розповіли на умовах анонімності, що "обговорювали делікатні внутрішні дискусії".

При цьому більшість справ, які почали перевіряти прокурори, стосуються друзів і соратників Трампа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'ясувалося, що колишній радник президента США Майкл Флінн в день інавгурації Дональда Трампа відправив своєму бізнес-партнеру повідомлення про те, що економічні санкції проти Росії будуть скасовані в терміновому порядку.

1 грудня 2017 року спецпрокурор США висунув офіційні звинувачення Майклу Флінну.

Його підозрювали в "навмисній і свідомій" дачі ФБР неправдивих свідчень щодо його контактів із послом Росії в США Сергієм Кисляком. За даними слідства, Флінн приховав інформацію про те, що обговорював з Кисляком санкції США проти Росії. Незабаром Флінн зізнався, що дійсно брехав.

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Автор
Ірина Кулініч
Особи
Майкл Флінн Дональд Трамп
Місце
США
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Ukraine The
Ukraine The
Конечно сейчас начнут трясти все демократическое шобло, которое сфальсифицировало массу дел и пыталось 2 раза устроить гос.переворот.
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