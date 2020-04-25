Влада США впевнена в тому, що коронавірус COVID-19 з'явився в Ухані, а керівництво Китаю приховує частину інформації про хворобу.

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Сполучені Штати працюють з іншими державами, "щоб переконатися, що вони розуміють це". Таку заяву зробив американської держсекретар Майкл Помпео, передає The Week.

"Ми повинні залучити до відповідальності сторони, відповідальні за загибель людей тут, у Сполучених Штатах, і величезні економічні витрати, які несуть США", – сказав він, додавши, що вся світова економічна система була знищена.

Крім того, запевнив Помпео, США намагаються надати допомогу іншим державам у відновленні економіки.

"Дипломатично ми звертаємося до країн по всьому світу, щоб допомогти їм діяти правильно, допомогти їх економікам почати відновлюватися, щоб бути впевненими, що коли прийде час, ми зможемо відновити міжнародні поїздки, так що глобальна торгівля може поновитися", – сказав він.

Помпео підкреслив, що влада Китаю знала про спалах хвороби до грудня 2019 року "і не виконала базові зобов'язання, які лежать на державі", як і вимоги ВООЗ. Водночас Всесвітня організація охорони здоров'я не виконала своє завдання щодо захисту світу від пандемії, зазначив чиновник.

За словами державного секретаря, влада КНР "багато зробила", щоб приховати правду. Помпео сказав, що Штати знають це і "можуть розповісти про це дуже докладно".

Помпео також виступив із твердженням, що Китай та Іран спільно поширюють інформацію про COVID-19, яка не відповідає дійсності.

"Навіть сьогодні іранці працюють із китайцями над кампаніями дезінформації. Авторитарні режими в часи кризи, як правило, співпрацюють", – сказав держсекретар США.

Нагадаємо, про те, що Пекін продовжує приховувати інформацію про коронавірус, раніше заявляв глава Пентагону Марк Еспер.

Помпео в свою чергу говорив, що Китай повинен переконатися в дотриманні заходів безпеки у всіх лабораторіях країни, де зберігаються віруси.

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Як писав OBOZREVATEL, напередодні влада КНР заявила, що в місті Ухань видужав останній тяжкохворий пацієнт із COVID-19.