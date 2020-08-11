Майдану в Білорусі не буде? Чому Тихановська поїхала і як Лукашенко душить протест

Масштабні протести охопили Білорусь після президентських виборів, на яких ушосте офіційно переміг чинний глава держави Олександр Лукашенко. Білоруси вважають: вибори сфальсифіковано на його користь, а опозиція добиває цифрами.

На їхню думку, 80,23% підтримки Лукашенка – фікція, насправді виграла його головна опонентка Світлана Тихановська, набравши приблизно 55% голосів і перемігши в першому турі.

Чи зможуть білоруси усунути режим Лукашенка і як він буде боротися з протестним невдоволенням далі – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

"Військові – тварини, кричали людям: "Здохніть"

Акції протесту в Білорусі тривають третю добу не тільки в 2-мільйонному Мінську, але й у десяти інших великих містах. Влада стягнула до столиці країни військову техніку, а також силовиків. Біля станції метро "Пушкінська" і торговельного центру "Рига" демонстранти намагалися влаштувати барикади, але ОМОН і спецназ закидали їх світлошумовими гранатами, стріляли гумовими кулями й використовували водомети та кийки.

Ці зіткнення тривали приблизно сім годин. МВС Білорусі стверджує, що одна людина намагалася кинути в ОМОН невідомий вибуховий пристрій і загинула від його вибуху. За іншою версією, вибуховий пристрій у бік протестувальників кинув спецназ.

"Ми були практично на перших рядах. Військові – тварини, кричали простим людям, які плескали в долоні: "Здохни", і стріляли в спини демонстрантам кулями. Я шокована, мені було так погано, від газу дихати неможливо. Люди кричать: "Допоможіть", а вони кидають гранати абикуди, навіть під колеса машин. ОМОН діє дуже жорстко, у мене під вікнами побив людей, які не протестували, а просто стояли групою. Постійно чую вибухи гранат із центру. Інтернет дуже нестабільний, навіть через усілякі VPN", – розповіла OBOZREVATEL одна з білорусок, яка живе неподалік від центру міста.

ОМОН на акціях протесту в Білорусі

"Пакують переважно тих, хто йде сам. Жорстокість силовиків непорівнянна з тим, що роблять люди. І силовикам почали відповідати тим же. На протестах багато молоді, переважно це 30-40-річні, багато дівчат. Учора мати знайомого поверталася з мирного протесту, на неї налетіли ОМОНівці, запитали, куди йдуть. Ті відповіли, що додому, на що їм сказали, що будуть їх захищати і кинулися бити самотнього студента, що сидів на лавочці", – підсумувала дівчина.

ОМОН на акціях протесту в Білорусі

Білорусів закликали до масштабного страйку

На тлі протестів у Білорусі оголосили загальнонаціональний страйк. Ініціатори закликали громадян не виходити на роботу з 11 серпня, вимагаючи домогтися визнання президентом Світлани Тихановської, звільнення політичних ув'язнених і проведення нових чесних виборів: "Режим тримається виключно на нас, і страйк – це те, чого він боїться найбільше. На податки від нашої роботи він годує свою армію чиновників і бандитів у чорному, які стріляють мирним людям у спину і ногами б'ють жінок". Незважаючи на проблеми з Інтернетом, працівники підприємств у Мінську та інших містах масово залишають робочі місця.

Ініціатори акції зазначають, що страйк повністю законний. Мовляв, у Конституції Білорусі прописано такий вид протесту, за що всіх її учасників не можуть ні затримати, ні звільнити з роботи.

Тихановська терміново виїхала за межі Білорусі

Світлана Тихановська поїхала з Білорусі на другий день після виборів, 10 серпня, в Литву. Перед тим вона встигла подати скаргу в ЦВК з вимогою визнати результати голосування недійсними: "Я опинилася перед вибором, з яким не бажаю мати справу нікому. Думала, вся ця кампанія мене дуже сильно загартувала і надала стільки сил, що я витримаю все. Але, напевно, я так і залишилася тією слабкою жінкою, якою була спочатку. Я ухвалила дуже важке для себе рішення. Знаю, багато хто зрозуміє, багато засудить, багато зненавидить. Бережіть себе, будь ласка. Жодне життя не варте того, що зараз відбувається. Діти – це найважливіше, що є в нашому житті".

Наступного дня після свого від'їзду, 11 серпня, Тихановська записала ще одне відеозвернення, текст якого читала з папірця, помітно при цьому нервуючи. Політикиня закликала демонстрантів закінчити акції протесту – мовляв, народ Білорусі зробив свій вибір: "Білоруси, я закликаю вас до розсудливості і поваги законів. Я не хочу крові і насильства та прошу вас не протистояти міліції, не виходити на площі, щоби не наражати свої життя на небезпеку. Бережіть себе і своїх близьких".

Світлана Тихановська поїхала з Білорусі до Литви

Багато коментаторів визнали цю заяву такою, що зроблена під загрозою застосування сили, а значить не матиме жодного впливу на учасників протесту. Тим паче, останнє відео Тихановська могла записати в кабінеті глави Центрвиборчкому Білорусі Лідії Єрмошиної. Активісти порівняли старі фотографії кабінету і кадр із відео – на знімках один і той самий диван чорного кольору.

Тихановська могла записати відеозвернення в кабінеті голови ЦВК Українська правда

"Думаю, Тихановській погрожували, і якщо не особисто, то долею її чоловіка і членів штабу. Але оскільки всі прекрасно розуміють, в яких умовах воно було зачитано, та ще й із папірця, на протестувальників воно не вплине. Але ніхто не знає, як буде далі. Проти народу кинуто справді безпрецедентні сили, включно із силами спеціального призначення, спецназом КДБ. Зважаючи на події останніх двох днів, якщо ніщо не затихне, то повністю точно не погасне", – припустив у коментарі OBOZREVATEL політичний аналітик Андрій Єлісєєв.

Білорусь – не Україна, Майдану там не буде?

Чимало політичних аналітиків не вірять у те, що цього разу білорусам вдасться повалити режим Лукашенка. По-перше, він за 26 років перебування при владі придушив усі заростки опозиції, заховавши багатьох опозиціонерів за ґрати. Зокрема, чоловіка Світлани Тихановської, Сергія Тихановського, який перебуває у в'язниці з травня цього року за "перешкоджання проведенню виборів". По-друге, багато хто помічає силу білоруських спецслужб, які дуже жорстко діють щодо протестувальників, відповідно, вселяючи страх у людей. І, по-третє, це позиція Кремля, який, незважаючи на суперечності і погіршення відносин поміж лідерами обох країн, підтримує Лукашенка на посаді президента. Про це свідчить навіть визнання Путіним виборів, що відбулися.

"Не здивований, що Росія на тлі таких протестів визнала ці вибори – це все одна шайка. Путін із задоволенням це все підтримує, бо і сам такий. Навіть якби протести були значно масштабнішими, не думаю, що йому треба було б долучитися до їх придушення: наші спецслужби наскрізь просякнуті російськими", – підтвердив у коментарі OBOZREVATEL колишній голова Верховної Ради Української РСР Станіслав Шушкевич.

"Ця хвиля протестів, найімовірніше, буде придушена, якщо вони не розростуться. Станом на сьогодні переважно протестує міський середній клас. Цього дуже мало, щоби здобути перемогу. Якщо протести не підтримають інші соціальні групи, через 2-3 тижні вони будуть придушені владою. Після репресій настане період відлиги, а через рік за такого сценарію в Білорусі спробують створити демократичний заповідник. Симулюватимуть демократичні процеси, щоби зняти напругу і вписати середній клас у систему політичної комунікації в суспільстві. Якщо ж цього не відбудеться, тоді можливий варіант довгого протистояння і втручання зовнішніх політичних гравців", – сказав у коментарі OBOZREVATEL політичний оглядач Ігор Тишкевич.

Експерт підкреслив, що Білорусь – це не Україна, там протестують по-іншому, тому очікувати такого протистояння в Білорусі, як це було за часів Майдану в Україні, не варто.

Нагадаємо, що днями про це попереджав Олександр Лукашенко, запевнивши, що протести придушувалися м'яко, лише один раз застосовувалися гумові кулі. Де саме зараз перебуває президент Білорусі – точно невідомо. Є версія, що в неділю ввечері, 9 серпня, він полетів до Туреччини, звідки і спостерігає за тим, що відбувається в його країні.