"Майдан" в Нікарагуа: мітинги пенсіонерів переросли в криваву бійню

У столиці Нікарагуа з 18 квітня проходять масові протести, які почали пенсіонери, а продовжили студенти.

Як пише ВВС, за цей час у сутичках з поліцією загинуло понад 70 осіб.

"Протести почалися проти підвищення податків і пенсійної реформи, але перетворилися в масовий рух проти президента, колишнього комуніста Даніеля Ортеги і його дружини Росаріо Мурільо, яких звинувачують в спробі встановити диктатуру", - зазначає видання.

Відзначається, що спочатку на протести вийшли переважно пенсіонери. Після цього їх нещадно побили представники проурядових угруповань. Після цього кричущого випадку насильства на вулиці вийшли десятки тисяч демонстрантів.

Варто відзначити, що насильство чинять обидві сторони.

"Багато поліцейських були поранені в зіткненнях. Однак загибель десятків демонстрантів викликала гнів у населення. Демонстранти використовують проти поліцейських "мортири" - саморобну зброю, з якої стріляють ракетними снарядами. Подібну зброю почали використовувати і їхні противники з табору прихильників президента Ортеги", сказано в матеріалі.

Дружина президента Росаріо Мурільо, яка є одночасно віце-президентом Нікарагуа, назвала насильство з боку поліції "законним захистом проти невеликої групи" заколотників.

Молодь і особливо студенти є рушійною силою протестів. Деякі університети повністю заблоковані, а в їхніх приміщеннях студенти звели барикади.

Минулого тижня протести поновилися з новою силою.

Як повідомлявOBOZREVATEL, 24 квітня президент Нікарагуа Даніель Ортега заявив про скасування реформи соціального забезпечення, яка привела до хвилі масових протестів.

Станом на 26 квітня в протестах в Нікарагуа загинули 63 людини, ще 15 пропали без вісті, 160 осіб - поранені.