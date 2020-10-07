"Майдан" в Киргизстані продовжився: головне про протести опозиції за 7 жовтня

Другий день протестів після парламентських виборів в Киргизстані завершився неспокійно. У Бішкеку пізно ввечері надходили повідомлення про погроми і провокації.

Натовпи невідомих намагалися громити столичні торговельні центри, кафе і навіть висунулися в державну резиденцію. Їм перешкодили дружинники.

Станом на ранок 7 жовтня в місті все спокійно.

Нагадаємо, що в понеділок, 5 жовтня, на наступний день після парламентських виборів в Киргизстані, люди вийшли на акцію протесту на площу Ала-Тоо в Бішкеку і ряді інших міст країни.

Учасники мітингу виступили проти попередніх підсумків голосування, згідно з якими більшість голосів отримали провладна партія "Бірімдік" і "Мекен Киргизстан". В результаті між протестуючими і силовиками відбулися зіткнення.

OBOZREVATEL стежить за розвитком подій в Киргизстані онлайн:

00:05 – Протестувальники намагалися штурмувати будівлю Фінполу (Державна служба з боротьби з економічними злочинами), але її "відбили".

00:30 – Натовпи невідомих намагалися громити торговий центр "Vefa", кафе "Нават" і навіть висунулися в держрезиденцію. Їм перешкодили дружинники.

07:00 – Міліція повідомила, що зараз в Бішкеку все спокійно.

07:55 – Російську авіабазу "Кант" в Киргизстані перевели на режим посилення протидії тероризму через масові протести в республіці, пише російський "РБК". При цьому не уточнюється, що це саме за режим.

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