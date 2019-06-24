''Росія – наш ворог!'' Як Грузія дала відсіч Кремлю і чим закінчиться "Майдан"

У столиці Грузії Тбілісі тисячі місцевих жителів виступили проти Росії.

Люди різко відреагували на появу в парламенті країни депутата-комуніста Сергія Гаврилова, який провів засідання Міжпарламентської православної асамблеї в кріслі спікера парламенту.

Протести переросли в масові бійки, постраждали десятки людей. Що відбувається на грузинському "майдані" і чим це може закінчитися – розбирався OBOZREVATEL.

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У ніч на 21 червня в Грузії відбулися масштабні акції протести проти Росії;

Жителів столиці обурив хамський вчинок російського депутата-комуніста, який сів в крісло спікера грузинського парламенту і російською мовою відкрив засідання Міжпарламентської асамблеї православ'я;

Більше 10 тисяч опозиціонерів взяли штурмом парламент, в зіткненнях з поліцією постраждали кілька сотень людей. Правоохоронці діяла досить грубо;

У відповідь на антиросійські повстання в Тбілісі, в Москві розпорядилися фактично закрити авіасполучення між двома країнами;

"Майдан" в Грузії має перш за все внутрішні причини і наслідки. Але він не скасовує негативне ставлення грузин до Росії. Багато хто пам'ятає анексію Абхазії і Південної Осетії в 2008 році.

Правляча партія Грузії виконала одну з вимог протестувальників – парламентські вибори за пропорційною замість мажоритарної. Серед вимог також – дострокові вибори і відставка глави МВС.

Що сталося в Тбілісі

Скандал спровокував запрошення російського депутата від Комуністичної партії Сергія Гаврилова головувати на засіданні грузинського парламенту. Справа в тому, що в Тбілісі проходила сесія Міжпарламентської асамблеї православ'я.

В рамках її роботи, учасники приїхали в будівлю грузинського парламенту. Там вони почали засідання, а депутат від КПРФ Гаврилов, як головуючий в асамблеї, зайняв крісло спікера грузинського парламенту. Таке дивне рішення організаторів – допустити на зустріч, пов'язану з православ'ям – депутата-комуніста, та ще й в крісло глави парламенту, шокувало багатьох жителів Тбілісі.

З огляду на агресію РФ в 2008 році в Абхазії і Південній Осетії (фактична анексія території Грузії), багато жителів негативно ставляться до російської влади. А сам факт прибуття росдепутата – був сприйнятий як хамство і чергова спроба росіян нав'язати свої ідеї сусідній країні.

Вже через кілька годин близько 10 тисяч людей зібралися біля будівлі парламенту на акцію протесту. Учасники вимагали відставки спікера Іраклія Кобахідзе. Опозиція оголосила його зрадником.

Після почалися зіткнення, опозиціонери успішно взяли штурмом парламент. Російська делегація була спішно евакуйована в готель, а протестувальники продовжили зіткнення з поліцією. Правоохоронці придушували акцію досить жорстко, використовуючи гумові кулі.

За даними Міністерства охорони здоров'я Грузії в ході зіткнень 20-21 червня в Тбілісі постраждали 240 цивільних і 80 поліцейських. Не менше двох людей позбулися очей, кілька потерпілих перебувають в реанімації. За неофіційними даними, кількість затриманих перевищила 300 осіб.

Потерпілий від куль мітингувальник 360.tv

Правда, на наступний день акції протесту продовжилися. Як результат – спікер парламенту Іраклій Кобахідзе подав у відставку. Крісла захиталися практично під усіма впливовими грузинськими політиками. Зокрема і міністром внутрішніх справ Георгієм Гахарієй.

Іраклій Кобахідзе

Чи загрожує Грузії "майдан"?

Загострення пристрастей в Грузії досягає свого піку. Говорити про якісь кардинальні зіткнення поки рано, але багато жителів столиці та інших міст незадоволені владою. При цьому обурення викликає вже не стільки нахабство російського депутата, а та жорстокість, з якою розганяли демонстрантів.

"Всі в шоці, що грузинський уряд використовує гумові кулі проти своїх же людей, які протестували проти окупації, це безумство. Багато знаходяться в лікарнях — мої друзі і колеги. Є дві дівчинки і хлопчик, які втратили очі, і тепер все своє життя вони повинні жити з цим, заради чого?" – розповіла OBOZREVATEL одна з учасниць мітингу в Тбілісі Діна Оганова.

За її словами, офіційно 20% території Грузії окупована Росією, але є повзуча лінія, яка все ще рухається.

"Оскільки люди ніколи не погодяться жити під російською окупацією, грузинам не потрібні ніякі росіяни, як Гаврилов, щоб сидіти в нашому парламенті і відкривати засідання асамблеї російською мовою. Людина, яка воювала проти нас в 90-х роках в Абхазії. Ми ніколи не будемо жити знову під російською окупацією, все скінчилося розпадом Радянського Союзу. Ми - маленька, але незалежна країна, яка завжди буде боротися за свої права", – відзначила Оганова.

Радикальні настрої місцевих жителів по відношенню до агресора відзначає і Мамука Мамулашвілі, командир "Грузинського легіону". Він сміливо називає те, що відбуваються в Грузії – "майданом".

"У Грузії йде т.зв. повзуча окупація і ця окупація буде активована. Повітряний простір Грузії вже було порушено російськими військовими вертольотами. Думаю, російська сторона намагається показати якийсь військовий вплив. Упевнений, що протестні акції не припиняться, поки люди, винні у неадекватному використанні сили, не підуть у відставку. Або ж все влади. Тому що сьогодні в Грузії ми чітко бачимо проросійські влади", – розповів він в ефірі ObozTv.

Насправді, у конфлікту в Грузії є як внутрішні наслідки, так і зовнішні. Усередині країни зараз активна боротьба між політичними елітами.

Через акції протесту у лідера партії "Шлях Грузії", президента країни Саломе Зурабішвілі виникли серйозні проблеми. Ймовірно, її політична сила не зможе зберегти вплив в політиці в наступному році, коли в країні пройдуть парламентські вибори.

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"Росія – наш ворог і окупант. Керована нею п'ята колона, можливо, сьогодні може бути більш небезпечною, ніж відкрита агресія", – вже встигла натякнути на "руку Москви" Зурабішвілі.

У Кремлі вирішили не тягнути і відповіли фактичною забороною на авіасполучення між двома країнами. Так, президент Росії Володимир Путін своїм указом від 8 липня заборонив перевезення пасажирів російськими авіакомпаніями в Грузію. Паралельно грузинські авіакомпанії припиняють перельоти в Росію.

У Кремлі ситуацію в Тбілісі позиціонують більш як внутрішній конфлікт, який має прямий вплив на міжнародні відносини. У близькому до Адміністрації президента Telegram-каналі "Незигарь" зазначено, що окремі сили впливу в Грузії почали "розборки", орієнтовані на Росію, США і Німеччину.

Автори каналу також вважають, що мета конфлікту стоїть перш за все в усуненні від влади Бідзіна Іванішвілі – грузинського олігарха, наближеного до Москви.

Ймовірно, "майдан" в Грузії не переросте в масштабний громадянський конфлікт чи війну з Росією. По-перше, судячи з перших реакцій з Москви, там не очікували такої негативної реакції на рядового депутата. По-друге, на даному етапі в Кремлі прямо не говорили про будь-які військової операції проти Грузії.

По-третє, конфлікт судячи з усього є внутрішнім. В країні негласно ведуть війну як за вплив, так і за майбутнє країни – продовжувати і далі євроінтеграцію, або знову повернутися в пряму зону впливу Росії.

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