"Майдан" в Гонконзі спалахнув з новою силою: вражаючі фото і відео

У Гонконзі 24 серпня відбулися зіткнення між силовиками і протестувальниками, спецназівці застосовували сльозогінний газ і кийки, а протестувальники кидали в них каміння і пляшки.

Тисячі демонстрантів зібралися в промисловому районі Гонконгу Квун Тонг. Там десятки поліцейських зі щитами і кийками заблокували їм прохід. У відповідь учасники протесту, які були на передовій, побудували барикаду і розписали стіни навколишніх будинків образами на адресу поліції, пише DW.

Пізніше деякі з демонстрантів почали кидати каміння в силовиків. У відповідь вони застосували сльозогінний газ і кийки. Після цього протестувальники відступили, а деяких з них затримали поліцейські.

Як повідомляв OBOZREVATEL, масове обурення громадян Гонконгу викликав розгляд поправок до закону про екстрадицію правопорушників за запитом Пекіна до материкового Китаю. Як вважають учасники протесту, закон про екстрадицію може використовуватися для боротьби з дисидентами, які втікали з материкового Китаю в Гонконг.

Нинішні акції протесту стали наймасовішими в Гонконзі від часу передачі цієї колишньої британської колонії Китаю в 1997 році. Хвиля протестів, яка триває з червня, вже викликала значні втрати для економіки Гонконгу, перш за все для туристичної і транспортної галузей.

Замість цього уряд Китаю звинувачує протестувальників у насильстві, вандалізмі та "тероризм". 12 серпня влада Китаю стягнула збройні сили до Гонконгу. Військові і силовики провели навчання поблизу Гонконгу, де зокрема відпрацьовувався силовий розгін демонстрацій.

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