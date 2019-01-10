''Махіна'' вагою 350 тонн! У США без шуму і пилу пересунули цілу будівлю. Відео

У Вашингтоні (США) на величезній платформі перевезли будівлю найстарішої в місті синагоги.

Споруда, яка розташовувалася на 3-й вулиці американської столиці, переїхала на відстань 70 метрів, повідомляється у сюжеті "Голосу Америки" (що подивитися відео, проскрольте до кінця відео).

На місці колишньої синагоги збудують Єврейський музей міста, який розповідатиме історію єврейства.

"Останні 15 років ми розповідали історію єврейства на початку вулиці. Розвиток міста призвів до розквіту цього міста. І ми вирішили пересунути будівлю і навколо неї заснувати новий культурний центр", — розповіла директор Єврейського музею Вашингтона Кара Блонд.

Архітектор проекту Адам Рубінсон повідомив, що "ця махіна, вагою понад 350 тонн" була перенесена на нове місце, щоб зберегти єврейську ідентичність у Вашингтоні.

Спочатку синагога була відкрита у 1876 році. Президент США Улісс С. Грант був присутній на відкритті. Новий музей на її місці має відкритися через два роки.

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