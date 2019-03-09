Мадуро прийняв безпрецедентні заходи безпеки: Венесуела збунтувалася через блекаут

Опозиційні сили Венесуели, практично вся територія якої залишилася знеструмленою, закликали громадян вийти на мітинг у столиці (Каракасі), щоб підтримати тиск на президента Ніколаса Мадуро.

Акція була запланована на суботу, 9 березня, передає Reuters. Хода має очолити лідер опозиції Хуан Гуайдо.

"Я закликаю народ Венесуели на вулицях виступити проти корумпованого і некомпетентного режиму узурпатора, який залишив нашу країну в невіданні", — заявив Гуайдо.

Хуан Гуайдо Comments.ua

За інформацією ТАСС, напередодні мітингу в районі президентського палацу Мірафлорес в Каракасі були встановлені металеві бар'єри приблизно півтора метра заввишки з пропущеним зверху колючим дротом.

Біля загороджень чергували озброєні солдати. У матеріалі наголошується, що такі серйозні заходи безпеки ще не приймалися в дні мітингів під час триваючої політичної кризи в країні.

Як очікується, Мірафлорес стане кінцевою точкою ходи прихильників президента Ніколаса Мадуро, які також збираються на "зустрічну акцію". Людей закликають приходити на проспекті Лібертадор у центрі Каракаса.

За інформацією ТАСС, туди вже прибули приблизно 1,5-2 тис. осіб. Очікується, що вони прийдуть у Мірафлорес і перед ними виступить Мадуро.

reuters.com

Тим часом, прихильники опозиції збираються на проспекті Вікторія на південь від центру міста, звідки також можна вийти до Мірафлорес.

ВВС пише, що оскільки відключення електроенергії вплинуло на громадський транспорт і мобільність у столиці, це може вплинути і на явку громадян на протестні акції.

Відзначимо, в четвер увечері, 7 березня, країна занурилася в темряву, яку привладна Соціалістична партія назвала актом саботажу, що спонсорується США, але критики опозиції висміяли цю заяву.

Відключення електрики стало ударом, перш за все, по лікарнях — вони не в змозі забезпечити достатнє резервне виробництво енергії, що ставить під загрозу життя людей. Крім того, ситуація змусила уряд скасувати навчання дітей у школах і призупинити робочі дні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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