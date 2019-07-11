"Люструють дітей за Бандеру!" Скабєєва відзначилася новим фейком про Україну

Скандальна російська пропагандистка Ольга Скабєєва видала за правду безглузду вигадку про те, що незабаром в Україні люструватимуть дітей, які не визнають лідера ОУН Степана Бандеру героєм.

Так посіпака путінського режиму відреагувала на рішення заборонити представляти Україну на дитячому "Євробаченні" дітям, які виступали на території окупованого Криму. Обуренням з цього приводу Скабєєва вибухнула в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Россия 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"За невизнання Криму територією України саджатимуть на п'ять років! Законопроєкт вніс до Верховної Ради Парубій. Радикали накинулися на Зеленського, і чим все закінчилося? Правильно – вони подружилися. Новий український президент, як і президент старий, сказали їм: "Хлопці, я на вашому боці". Це пряма цитата! Тому далі не дивуємося взагалі нічому", – їдко висловилася пропагандистка, готуючи глядачів до неадекватного вкиду.

Ольга Скабєєва

"Дітям, які були в російському Криму, відтепер не можна представляти на "Євробаченні" Україну. Тобто, наступний крок – люструвати дітей, які не вважають Бандеру героєм! До цього теж, я думаю, доживемо", – додала Скабєєва, нагнітаючи паніку в російської аудиторії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 лютого у Києві біля будівлі Міністерства внутрішніх справ відбулася акція з гаслом "Бандеро, вставай!". Подія не залишила байдужою скандальну російську пропагандистку Ольгу Скабєєву, яка різко прокоментувала подію.

Також пропагандистка вибухнула обуреннями через показ у Берліні хіп-хоп вистави про лідера ОУН Степана Бандеру.

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