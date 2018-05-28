У Франції "Людина-павук" врятувала дитину і потрапила на камери

У Франції 22-річний нелегальний мігрант з Малі врятував дитину, забравшись на четвертий поверх будинку.

За даними видання le Parisien, чоловіка звати Мамуд Гассама і він лише кілька місяців тому приїхав до Парижа.

Вражені французи прозвали сміливця "le spiderman" ("людина-павук").

Очевидці зняли, як він рятує 4-річного малюка, що ледь не звалився з квартири. Мамуд Гассама видерся по балконах і схопив падаючого дитину за руку, тримаючи її до приходу рятувальників.

У понеділок вранці Макрон зустрівся з Гассама і подякував йому за хоробрий вчинок. В Єлисейський палац Гассама прийшов у супроводі свого брата і подруги. ЗМІ повідомляють, що він отримає французьке громадянство і роботу рятувальника.

IMAGE: Mamoudou Gassama with French president Macron, who offered Mamoudou the French citizenship and a job with the fire brigade. pic.twitter.com/TiUe67eW0e - The Spectator Index (@spectatorindex) 28 травня 2018 р.

twitter.com/EmmanuelMacron

twitter.com/EmmanuelMacron

Мер Парижа Анн Едальго подякувала йому і пообіцяла допомогти мігрантам з житлом.

Un grand bravo à Mamoudou Gassama pour son acte de bravoure qui a permis de sauver hier soir la vie d'un enfant. J'ai eu plaisir à m'entretenir avec lui aujourd'hui par téléphone, afin de le remercier chaleureusement. https://t.co/DP5vQ1VZYh - Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 27. Mai 2018

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2015 році уродженець Малі Лассана Батілі, який врятував шістьох заручників під час нападу на кошерний супермаркет в Парижі, отримав французьке громадянство.