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У Франції "Людина-павук" врятувала дитину і потрапила на камери

5.3тЧитати новину російською

У Франції 22-річний нелегальний мігрант з Малі врятував дитину, забравшись на четвертий поверх будинку.

За даними видання le Parisien, чоловіка звати Мамуд Гассама і він лише кілька місяців тому приїхав до Парижа.

Вражені французи прозвали сміливця "le spiderman" ("людина-павук").

Очевидці зняли, як він рятує 4-річного малюка, що ледь не звалився з квартири. Мамуд Гассама видерся по балконах і схопив падаючого дитину за руку, тримаючи її до приходу рятувальників.

У понеділок вранці Макрон зустрівся з Гассама і подякував йому за хоробрий вчинок. В Єлисейський палац Гассама прийшов у супроводі свого брата і подруги. ЗМІ повідомляють, що він отримає французьке громадянство і роботу рятувальника.

twitter.com/EmmanuelMacron

twitter.com/EmmanuelMacron

Мер Парижа Анн Едальго подякувала йому і пообіцяла допомогти мігрантам з житлом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2015 році уродженець Малі Лассана Батілі, який врятував шістьох заручників під час нападу на кошерний супермаркет в Парижі, отримав французьке громадянство.

Особа
Еммануель Макрон
Місце
Франція
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