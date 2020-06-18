Люди з дефіцитом вітаміну D мають майже 99% смертність від COVID-19
Люди з дефіцитом вітаміну D мають майже 99% смертність, якщо хворіють COVID-19.
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Як повідомляє DailyMail, п'ять незалежних вчених з Індонезії на чолі з Прабово Рахарусуною проаналізували лікарняні записи 780 осіб, у яких діагностували COVID-19.
Вони встановили, що 98,9% пацієнтів, у яких були дефіцит вітаміну D (нижче 20 нг/мл), загинули, тоді як серед решти хворих рівень смертності становив 4,1%.
У групі ризику знаходяться деякі етнічні групи населення, а також люди похилого віку, так як з віком організм все гірше виробляє вітамін D. Крім цього, експерти вважають, що через довгу самоізоляцію люди стали ще більш уразливі для цієї проблеми.
Зараз вчені мають намір провести рандомізовані контрольовані випробування, щоб перевірити, чи може прийом вітаміну D врятувати життя пацієнтів з COVID-19.
Як повідомляв OBOZREVATEL, ризик зараження пацієнта COVID-19 і смерті від нього пов'язаний з генами, які відповідають за групу крові, і особливостями імунних реакцій.