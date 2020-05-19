Вчені з Каліфорнії встановили, що люди, які перехворіли на застуду, можуть мати імунітет від COVID-19

Люди, які перехворіли на застуду, можуть мати імунітет проти COVID-19.

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Про це свідчать результати дослідження Інституту імунології La Jolla у Каліфорнії, передає DailyMail. Вони перевірили 11 зразків крові людей, які хворіли на застуду у 2015-2018 роках.

Як виявилося, близько половини з них виробляли Т-клітини CD4, а 20% – Т-клітини CD8. Перші "сигналізують" імунній системі про заражені клітини, тоді як другі – вбивають патоген. У лабораторних тестах вдалося встановити, що ці клітини здатні розпізнавати COVID-19.

Провідний автор дослідження Альба Грифоні зазначив, що це може свідчити про існування перехресного імунітету у деяких людей. Проте ефективність такого захисту ще варто перевірити.

Люди, які перехворіли на застуду, можуть мати імунітет від COVID-19

"Чи є цей імунітет релевантним для впливу на клінічні наслідки, невідомо – і не може бути відомо без вимірювань Т-клітин до і після інфікування SARS-CoV-2 конкретну людину", – наголосив Грифоні.

Однак вчені зазначають, що в умовах пандемії будь-яка можливість існування перехресного імунітету може істотно допомогти в боротьбі проти хвороби.

Як повідомляв OBOZREVATEL, китайські вчені заявили, що імунітет від коронавірусу формується у 95% тих, хто перехворіли на нього.

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