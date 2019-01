Люди вилітали із вікон: у Канаді двоповерховий автобус протаранив зупинку, є жертви

У канадській столиці Оттаві двоповерховий автобус на повному ходу протаранив зупинку.

У результаті три людини загинули, 23 постраждали, 14 із них доставлені в лікарню у критичному стані, повідомляє CTV News. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Частину другого поверху буквально зрізало навісом над зупинкою. Жінка-водій арештована і дає свідчення слідчим.

Відзначається, що двоє із загиблих знаходилися в автобусі, один — на зупинці. Від удару кілька пасажирів вилетіли через лобове скло. За даними транспортних чиновників, в автобусі могло бути не менше 90 осіб.

Водій перед зіткненням попередила: "Тримайтеся, буде аварія і погана, доведеться провести тут деякий час".

Причиною ДТП, за попередніми даними, могла стати ожеледиця.

Breaking news: new video from scene of bus crash latest from @CTVChristina coming up in minutes @ctvottawa pic.twitter.com/LSzcUimT2u