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Люди вилітали із вікон: у Канаді двоповерховий автобус протаранив зупинку, є жертви

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У канадській столиці Оттаві двоповерховий автобус на повному ходу протаранив зупинку.

У результаті три людини загинули, 23 постраждали, 14 із них доставлені в лікарню у критичному стані, повідомляє CTV News. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Частину другого поверху буквально зрізало навісом над зупинкою. Жінка-водій арештована і дає свідчення слідчим.

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У Канаді двоповерховий автобус на ходу протаранив зупинку

Відзначається, що двоє із загиблих знаходилися в автобусі, один — на зупинці. Від удару кілька пасажирів вилетіли через лобове скло. За даними транспортних чиновників, в автобусі могло бути не менше 90 осіб.

Водій перед зіткненням попередила: "Тримайтеся, буде аварія і погана, доведеться провести тут деякий час".

Причиною ДТП, за попередніми даними, могла стати ожеледиця.

У Канаді двоповерховий автобус на ходу протаранив зупинку

CTV News

У Канаді двоповерховий автобус на ходу протаранив зупинку

CTV News

У Канаді двоповерховий автобус на ходу протаранив зупинку

CTV News

У Канаді двоповерховий автобус на ходу протаранив зупинку

CTV News

У Канаді двоповерховий автобус на ходу протаранив зупинку

CTV News

У Канаді двоповерховий автобус на ходу протаранив зупинку

CTV News

У Канаді двоповерховий автобус на ходу протаранив зупинку

CTV News

У Канаді двоповерховий автобус на ходу протаранив зупинку

CTV News

У Канаді двоповерховий автобус на ходу протаранив зупинку

CTV News

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Сербії 21 грудня поїзд протаранив шкільний автобус на залізничному переїзді Доні-Меджурово у міста Ніш. Після зіткнення від сильного удару вагон зійшов з рейок.

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Місце
Канада
Тег
ДТП
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