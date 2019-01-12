Люди вилітали із вікон: у Канаді двоповерховий автобус протаранив зупинку, є жертви

У канадській столиці Оттаві двоповерховий автобус на повному ходу протаранив зупинку.

У результаті три людини загинули, 23 постраждали, 14 із них доставлені в лікарню у критичному стані, повідомляє CTV News. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Частину другого поверху буквально зрізало навісом над зупинкою. Жінка-водій арештована і дає свідчення слідчим.

Відзначається, що двоє із загиблих знаходилися в автобусі, один — на зупинці. Від удару кілька пасажирів вилетіли через лобове скло. За даними транспортних чиновників, в автобусі могло бути не менше 90 осіб.

Водій перед зіткненням попередила: "Тримайтеся, буде аварія і погана, доведеться провести тут деякий час".

Причиною ДТП, за попередніми даними, могла стати ожеледиця.

CTV News

CTV News

CTV News

CTV News

CTV News

CTV News

CTV News

CTV News

CTV News

Breaking news: new video from scene of bus crash latest from @CTVChristina coming up in minutes @ctvottawa pic.twitter.com/LSzcUimT2u - Graham Richardson (@grahamctv) 11 січня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Сербії 21 грудня поїзд протаранив шкільний автобус на залізничному переїзді Доні-Меджурово у міста Ніш. Після зіткнення від сильного удару вагон зійшов з рейок.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!