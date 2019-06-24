Люди в страху тікали: Італію сколихнув землетрус

Увечері 23 червня в Італії неподалік від Риму пройшов землетрус магнітудою 3.7.

Як повідомляє Еxpress, в італійській столиці екстрені служби отримували безліч дзвінків від стривожених громадян. Однак повідомлень про пошкодження або потерпілих не надходило.

За інформацією Національного інституту геофізики й вулканології, епіцентр землетрусу залягав на глибині дев'яти кілометрів у районі міста Колона.

"Ми проводимо перевірки, тому що деякі будівлі в центрі пошкоджені. Люди були надзвичайно налякані, вони вийшли на вулиці", – повідомив мер Колони Фаусто Джуліані

Повідомляється, що через землетрус у римському метро задля обережності було призупинено рух поїздів зеленою лінією С, яка веде до східної околиці столиці.

Зазначимо, що район Коллі Альбани, де було зафіксовано землетрус, має середньо-високу сейсмічну небезпеку, проте історично землетруси з дуже високими магнітудами тут ніколи не відбувалися. Найсильніший зареєстрований за всю історію спостережень землетрус датується 1806 роком, з оцінною магнітудою 5.6.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у Франції стався землетрус магнітудою 5.1, який віднесли до помірних.

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