Люди під питанням: у США дізналися, що коти можуть заражати один одного COVID-19

Коти здатні заражати один одного коронавірусом, а також, теоретично, передавати його людині при тісному контакті.

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До цього висновку прийшли вчені з університету Вісконсіна, передає Associated Press. Вони стверджують, що коти переносять хворобу безсимптомно, а людина підчепити її може, наприклад, через шерсть. Однак передачу від тварини до людини потрібно досліджувати більш ретельно.

"Не цілуйте своїх вихованців і тримайте поверхню в чистоті, щоб знизити ймовірність зараження COVID-19", – порадив експерт із вірусів Пітер Хальфманн.

У США дізналися, що коти можуть заражати один одного COVID-19

У рамках дослідження вчені заразили трьох кішок, розділили їх по одній і підсадили до кожної по здоровій тварині. Через п'ять днів всі шість котів були носіями вірусу. А у випадках, коли інфікований кіт перебував на відстані 30 см від здорового, зараження не відбувалося.

Також дослідники закликали людей не виганяти кішок через це, оскільки, найімовірніше, це тварина заразилася від людини, ніж навпаки. Вони порадили тримати котів у приміщенні, але подалі від тих, у кого вже є COVID-19 або підозра на нього.

Як повідомляв OBOZREVATEL, домашні тварини не здатні забезпечити своїх господарів імунітетом до COVID-19.

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