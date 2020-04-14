Головна Новини
14 квітня • оновлено в 18:32
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Новини світу

Люди на вулицях і відкриті магазини: Австрія почала оживати після зняття карантину

1.5т
Читати матеріал російською

В Австрії з 14 квітня відкрили більшість магазинів, які були закриті через пандемію коронавірусу COVID-19. Австрія стала однією з перших в Євросоюзі, яка послабила режим ізоляції.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Як пише DW, відкрилися магазини одягу, господарських товарів, квітів та інше. Їм дозволили відкритися при дотриманні суворих правил санітарних норм.

При цьому населення зобов'язали носити маски та дотримуватися дистанції навіть під час поїздок в громадському транспорті.

Карантин в Австрії

Карантин в Австрії

Крім того співробітники магазину повинні регулювати кількість відвідувачів всередині. Через це перед деякими магазинами утворилися довгі черги.

Відзначається, що завдяки ослабленню обмежувальних заходів повинні відкритися близько 80% магазинів, зокрема, тільки столиці у Відні 4500 магазинів. Якщо власник не дотримуватиметься заходи правила карантину, то їм загрожує штраф до 3600 євро.

Карантин в Австрії

Карантин в Австрії

Карантин в Австрії

Карантин в Австрії

Карантин в Австрії

Карантин в Австрії

Карантин в Австрії

Карантин в Австрії

Карантин в Австрії

Карантин в Австрії

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії з 14 квітня послабили карантин через коронавируса, який оголосили в країні 9 березня. Влада відкрила магазини з продажу книг, канцтоварів та дитячого одягу.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
Австрія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Світ

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 3372.

    Вилікувалися: 119. Померли: 98.

  • У світі захворіли 1,92 мільйона осіб, загинули – понад 119 тисяч.

  • Українські медики створили власні тест-системи для визначення антитіл до COVID-19.

  • Медик повідомив, що БЦЖ захистить від коронавірусу за однієї умови.

  • У ВООЗ заявили, що коронавірус в 10 разів смертельніший за грип.

Новини світу

Топпублікації

Топблоги