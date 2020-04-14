Люди на вулицях і відкриті магазини: Австрія почала оживати після зняття карантину

В Австрії з 14 квітня відкрили більшість магазинів, які були закриті через пандемію коронавірусу COVID-19. Австрія стала однією з перших в Євросоюзі, яка послабила режим ізоляції.

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Як пише DW, відкрилися магазини одягу, господарських товарів, квітів та інше. Їм дозволили відкритися при дотриманні суворих правил санітарних норм.

При цьому населення зобов'язали носити маски та дотримуватися дистанції навіть під час поїздок в громадському транспорті.

Карантин в Австрії

Крім того співробітники магазину повинні регулювати кількість відвідувачів всередині. Через це перед деякими магазинами утворилися довгі черги.

Відзначається, що завдяки ослабленню обмежувальних заходів повинні відкритися близько 80% магазинів, зокрема, тільки столиці у Відні 4500 магазинів. Якщо власник не дотримуватиметься заходи правила карантину, то їм загрожує штраф до 3600 євро.

Карантин в Австрії

Карантин в Австрії

Карантин в Австрії

Карантин в Австрії

Карантин в Австрії

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії з 14 квітня послабили карантин через коронавируса, який оголосили в країні 9 березня. Влада відкрила магазини з продажу книг, канцтоварів та дитячого одягу.

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