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13 січня • оновлено в 16:15
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Віталій Портніков
Віталій Портніков
Журналіст, публіцист Всі статті автора

Люди, которые говорят "какая разница" – главные союзники Путина

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что польская власть будет отстаивать правду и историческую память

Моравецкий - один из польских руководителей, политиков, общественных деятелей, журналистов, которые отреагировали на резонансные заявления президента России Владимира Путина. Российский президент, как известно, в очередной раз попытался переложить на Польшу ответственность за развязывание Второй Мировой войны - той самой войны, которую начали совместно Адольф Гитлер и Иосиф Сталин. Той самой войны, в которой Кремль до сих пор не хочет признать сталинский режим соучастником гитлеровского - по крайней мере, в вопросе об уничтожении Польши. Той самой Польши, которую после ее оккупации глава советского правительства Вячеслав Молотов назвал "уродливым дитям Версальского договора". Согласитесь, это не то же самое, что "воссоединение украинского и белорусского народов", пишет Виталий Портников для espreso.tv.

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Кремлевская бутылка Путина

Премьер-министр Польши уверен, что без исторической правды нет будущего. И в этом он совершенно прав, Государства, которые не отдают себе отчёта в том, зачем они вообще существуют, рано или поздно исчезают с политических карт и становятся территориями других стран. Это понимает Моравецкий и другие польские политики. И это отлично понимает Путин. А в Украине это многие не понимают - и в политическом истеблишменте, и в обществе. Иначе мы не находились бы в той ситуации, в которой оказались сегодня.

Иначе не слышали бы постоянных разговоров о том, что не нужно "навязывать" своим соотечественникам их собственный язык, что у каждого региона могут быть свои герои, что нет ничего страшного в том, что в одной части страны уважают тех, кто боролся за то, чтобы Украинское государство возникло, а в другой - тех, кто служил его врагам и делал все возможное, чтобы его никогда не было.

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Минск и Киев в обмен на Тегеран?

Давайте не будем жить иллюзиями. Регионы, которые будут оставаться в контексте советской, постсоветской - а это означает российской исторической памяти - рано или поздно станут частью Российского государства. Более того - и об этом прекрасно свидетельствуют результаты президентских и парламентских выборов прошлого года - эти регионы и другим не дадут развиваться как частям суверенного государства. В страну-инвалид государство превращает отнюдь не только чужая оккупация. В страну-инвалид государство превращает чужая политическая, историческая, культурная традиция - в чем бы она не выражалась.

Для российской власти историческая память - такое же оружие, как танки и газ. Вот почему для Кремля так важны свои и пророссийские телеканалы, вот почему так важен контроль над образованием и умами молодых людей. Вот почему еще ничего не решено с точки зрения самого существования Украины.

Потому что люди, которые говорят "какая разница" - это и есть ее самые главные враги и самые главные союзники Путина.

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Автор
Віталій Портніков Віталій Портніков
Місце
Польща
Джерело
Джерело: espreso.tv
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Бондаренко Виктор
Бондаренко Виктор
Пед.рила-тебе тоже какая разница у кого отсасывать.
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Журба Валентина
Журба Валентина
Однозначная и черно-белая политика исторической памяти, уже самим полякам боком вылазит! Здесь речь идет не о "какая разница", а о достаточно трудной стране, с очень непростой и неоднозначной историей, регионалой разницей, проблемами самоидентификации...И подобные топорные подходы могут ее только развалить, но отнюдь не способствуют национальному единству.
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
а кто говорит наоборот,те тоталитаристы получается.
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