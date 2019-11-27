"Люди дуже злі": учасник "Майдану" в Грузії розповів, що відбувається в Тбілісі

Учасники багатотисячних антиурядових мітингів у столиці Грузії Тбілісі заявляють, що акції будуть постійними, поки влада не виконає їхні умови.

Як грузини протестують проти уряду і чим вони незадоволені, розповів у ефірі ObozTV учасник демонстрацій, мешканець Тбілісі Темур Кегурадзе.

За словами Кегурадзе, в понеділок до будівлі парламенту прийшло кілька тисяч осіб. Це був найбільший протест після мітингу в червні, коли учасників розганяли гумовими кулями. У вівторок людей було трохи менше, але організатори пообіцяли не здаватися. Вони заявляють, що акції будуть постійними доти, доки їхні вимоги не будуть задоволені.

Житель Тбілісі зазначив, що на заходах доволі змішаний склад присутніх: "Там є і активісти опозиційних партій, і звичайні громадяни, молодь, студенти. Там дуже багато громадян, які ходили на акції в червні, які пам'ятають, як їх тоді розганяли. Ходять люди, які отримали поранення. Тоді кілька сотень осіб звернулися до лікарень з пораненнями через отруєння газом, удари кийками, обстріл гумовими кулями".

"Ці люди дуже злі, вони вважають, що їх обдурила влада. Серйозна частина молодих хлопців готові стояти там до кінця. З іншого боку, в Тбілісі зараз за нашими мірками холодно, -1. На це і є розрахунок влади, що люди замерзнуть і розійдуться по домівках", – повідомив учасник протестів.

Кегурадзе пояснив, що люди незадоволені прем'єр-міністром країни, який ще кілька місяців тому був міністром внутрішніх справ і відповідав за розгін акцій у червні. Він назвав ключові вимоги опозиції:

щоб відпустили всіх, кого затримали за протести,

щоб глава правлячої партії "Грузинська мрія" Бідзіна Іванішвілі виконав свою обіцянку і провів реформу виборчого кодексу, щоб у країні були прямі пропорційні вибори.

також опозиція вимагає і позачергових парламентських виборів.

"Зараз це вже вийшло за рамки парламентської боротьби. Велика частина опозиції взагалі бойкотує парламентські засідання. Ба більше, в понеділок опозиціонери і мітингувальники блокували вхід до парламенту. Через це, як каже влада, і був розгін... Але водночас лідери опозиції заявляють, що якщо влада зважиться на компроміс, розгляне повернення до обіцяної пропорційної системи, то все знову повернеться в політичне русло", – розповів Кегурадзе.

"Чи готові вони до цього – сказати важко. Поки що влада, з огляду на все, навіть не розглядає цей варіант. Мер Тбілісі й за сумісництвом генеральний секретар партії "Грузинська мрія" Каха Каладзе сказав, що це питання закрите, говорити про це більше не будемо. Чи закрите воно насправді, буде ясно протягом декількох днів, тижнів, а може і місяців", – підсумував він.

life.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Тбілісі (Грузія) поліція вранці 26 листопада водометами розігнала демонстрантів. Перед цим учасники протесту заблокували в'їзд на автомобільний паркінг парламенту і не пропустили туди машину депутата від правлячої партії "Грузинська мрія".

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