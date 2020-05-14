"Люди голодуватимуть": у США через COVID-19 доведеться вбити тисячі свиней

У США фермери змушені відправляти свиней на евтаназію, оскільки м'ясопереробні заводи закриті через пандемію COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Як повідомляє DailyMail, в штаті Міннесота свинарі змушені убивати тисячі тварин, оскільки їм просто ніде їх утримувати. Крім фінансових втрат, це є ще і сильним стресом для самих фермерів.

37-річний Бред Лоннеман розповів, що йому довелося приспати вже 145 поросят, через те, що завод, куди він здає дорослих свиней, закритий. Через це він уже втратив 20 тисяч доларів.

"У мене не було вибору. Я не бачу жодної радості в евтаназії тварин, це неетично", – заявив він.

У США через COVID-19 доведеться вбити тисячі свиней DailyMail

56-річний Ренді Віерцема за тиждень здавав на забій близько 180 свиней. Зараз він зіткнувся з такою ж ситуацією, як і його колега – йому вже довелося приспати кілька здорових особин, оскільки завод JBS USA закритий із 20 квітня. Крім його особистих збитків, це загрожує і початком голоду в регіоні.

"Свині, яких я відправляю на завод із переробки, коштують близько 150 доларів за тушу. Якщо мені доведеться приспати їх, я втрачу гроші. Тваринництво має відновитися, інакше люди голодуватимуть. Це питання національної оборони і безпеки", – заявив він.

Крім того, він зазначив, що це не тільки фізичне, а й емоційне напруження.

Ренді Віерцема DailyMail

"Ми дійсно дбаємо про своїх тварин, так що евтаназія – це останнє, що я хочу робити", – сказав фермер.

Спеціаліст зі свинарства доктор Джоел Нерем підтвердив, що така ситуація дійсно сильно б'є по психіці фермерів.

"Це величезна психологічна шкода, тому що фермери дбають про тварин, яких вони вирощують", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, домашні тварини не здатні забезпечити своїх господарів імунітетом до COVID-19.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!