"Люди боялися": в США пасажир влаштував переполох на борту літака і поплатився

У США з рейсу авіакомпанії American Airlines зняли пасажира, який зайшов до літака у протигазі і не захотів його знімати.

Чоловік у протигазі сів на борт у Х'юстон з Далласа. Бортпровідники рейсу попросили його зняти маску через скарги інших пасажирів, але він відмовився. Працівники лайнера були змушені зняти його з рейсу, який через інцидент затримався майже на годину, повідомляє BBC.

"Я підняв голову і побачив, що якийсь хлопець йде по салону в протигазі, який закриває все обличчя, дивне було видовище. І відразу ж люди в літаку почали це обговорювати", - розповів техаському телебаченню один з пасажирів рейсу Джозеф Сей.

"Обличчя його не було видно, хто він такий, зрозуміти було неможливо. Люди боялися, що він щось проніс на борт і надів протигаз для власної безпеки", - зазначив пасажир.

Спочатку Сей подумав, що протигаз якось пов'язаний зі спалахом коронавірусу в Китаї та інших країнах світу. "Але потім я помітив, що в протигазі немає фільтра, так що ця теорія не мала сенсу. Жінка, яка сиділа поруч з ним, сказала, що він хотів цим щось сказати. Вже не знаю, що саме", - розповів пасажир.

Коли пасажир був видалений з літака, його посадили на наступний рейс - але тільки після того, як він погодився зняти протигаз.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше пасажир літака, що прямував з Пакистану в Австралію, розлютив пілота, благаючи бога про авіакатастрофу. Через поведінку чоловіка його довелося висадити з авіалайнера.

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