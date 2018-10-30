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''Люди благають про допомогу'': в Москві спалахнула масштабна пожежа у готелі

6.6тЧитати матеріал російською

У Москві сталася пожежа в будівлі готелю "Останкіно", яка розташована на Ботанічній вулиці.

Очевидці повідомили, що з другого поверху йде густий дим, а люди, які опинилися у готелі, благали про допомогу.

Пожежі в готелі "Останкіно" в Москві було присвоєно підвищений рівень складності, розповіло "Інтерфаксу" інформоване джерело.

''Люди благають про допомогу'': в Москві спалахнула масштабна пожежа у готелі

За даними МНС РФ, загоряння незабаром ліквідували. За попередньою інформацією, постраждала одна людина.

''Люди благають про допомогу'': в Москві спалахнула масштабна пожежа у готелі

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"Усього в будівлі було 1000 постояльців, із них 250 евакуювали. Ще 42 людини врятували, чотирьох із них оглядають лікарі", — повідомило джерело ТАСС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в Москві сталася пожежа на території колишнього заводу ЗіЛ. Стовпи чорного диму налякали місцевих жителів.

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РосіяМосква
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