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Людей терміново евакуювали: вибух надпотужної бомби в Німеччині потрапив на відео

1.3тЧитати матеріал російською

У Франкфурті (Німеччина) в неділю, 14 квітня, провели знешкодження бомби часів Другої світової війни, підірвавши її під водою річки Майн.

Для цього правоохоронці були змушені провести евакуацію близько 600 осіб, повідомляє видання Bild.

Як повідомляється, американську 250-кілограмову бомбу виявили рятувальники під час навчання дайвінгу ще 9 квітня. Фахівці вирішили, що найбезпечнішим буде вибух снаряда під водою.

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Територію біля річки, яка на деякий час була закрита від цивільних і транспорту, після вибуху знову відкрили.

Вибух бомби в Майні

Вибух бомби в Майні

Bild

Ілюстрація

Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дослідники розкрили ще одну страшну таємницю Другої світової війни.

За допомогою рентгенівських знімків вчені з'ясували, що німецький ракетний винищувач-перехоплювач Messerschmitt Me 163 "вбивав" своїх пілотів.

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Тема
Друга світова війна
Місце
НімеччинаФранкфурт на Майні
Теги
вибухвидео
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