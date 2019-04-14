Людей терміново евакуювали: вибух надпотужної бомби в Німеччині потрапив на відео

У Франкфурті (Німеччина) в неділю, 14 квітня, провели знешкодження бомби часів Другої світової війни, підірвавши її під водою річки Майн.

Для цього правоохоронці були змушені провести евакуацію близько 600 осіб, повідомляє видання Bild.

Як повідомляється, американську 250-кілограмову бомбу виявили рятувальники під час навчання дайвінгу ще 9 квітня. Фахівці вирішили, що найбезпечнішим буде вибух снаряда під водою.

Територію біля річки, яка на деякий час була закрита від цивільних і транспорту, після вибуху знову відкрили.

Вибух бомби в Майні Bild

Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дослідники розкрили ще одну страшну таємницю Другої світової війни.

За допомогою рентгенівських знімків вчені з'ясували, що німецький ракетний винищувач-перехоплювач Messerschmitt Me 163 "вбивав" своїх пілотів.

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