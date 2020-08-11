Людей поклали на землю і били ногами: з'явилося відео з відділення міліції в Мінську

Мирослав Семенюк Світ 10:43, 11.08.2020 Оновлено: 10:58, 11.08.2020

У мережі з'явилося відео з переповненим внутрішнім двором Жовтневого РВВС Мінська, де утримують учасників акцій протесту.

Як повідомляє "Главред" у YouTube, сотні затриманих спали просто на землі біля будівлі.

"Лежать штабелями", – коментує автор відео.

Періодично міліціонери підходили до лежачих і били їх ногами.

Як писав OBOZREVATEL:

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